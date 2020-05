Suspeito de assaltar taxista é preso

CARATINGA – Ontem, a Polícia Militar prendeu um indivíduo suspeito de ter assaltado um taxista. Um jovem também foi detido acusado de ter emprestado a arma que foi usada no crime.

Por volta das 22h desta última segunda-feira (18), a Polícia Militar foi informada sobre uma ocorrência de roubo a taxista no bairro Anápolis. O taxista disse que foi procurado em seu ponto de trabalho no centro para realizar uma corrida até o bairro Anápolis. Segundo ele, quando chegaram ao destino, o autor desceu do carro, sacou de uma arma de fogo, e anunciou o roubo, tomando, aproximadamente, R$ 500,00 e um aparelho celular.

Imediatamente equipes saíram em rastreamento, na tentativa de localizar o autor. Durante as diligências, os militares conseguiram apurar, localizar e prender o suspeito. Com ele foi apreendido um revólver calibre 32, carregado com cinco munições, sendo três intactas e duas deflagradas. Foi apurado ainda que a arma usada no crime pertence a um jovem de 19 anos, que emprestou ao suspeito para que fosse praticado o roubo.

Dando continuidade às diligências, o jovem que emprestou a arma também foi localizado e preso. Os dois presos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Os objetos roubados da vítima não foram localizados.