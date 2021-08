Suspeito de agredir a mulher e mantê-la em cárcere privado é preso

CARATINGA – A Polícia Civil conseguiu prender em flagrante um homem acusado de agredir a esposa e ainda mantê-la presa dentro de casa.

Nesta quinta-feira (19) por volta das 9h, uma mulher de 26 anos compareceu à delegacia de Polícia Civil, alegando ter sido vítima de agressão e cárcere privado. Segundo ela, o responsável pelas agressões foi o seu companheiro, um homem de 24 anos.

De acordo com o delegado Sávio Moraes, a mulher que está grávida de sete meses do suspeito, contou que começou a ser agredida por volta das 21h dessa quarta-feira (18), com socos e estrangulamentos, que se estenderam por toda a noite. “Hoje (ontem) seu companheiro saiu da residência, deixando-a trancada dentro de casa. Entretanto, ela conseguiu sair pulando uma janela e, de imediato, veio à delegacia para comunicar o ocorrido e procurar ajuda. A vítima ainda disse que o autor apoderou-se do seu aparelho de telefone assim que as agressões iniciaram para, assim, impedir que ela se comunicasse com a polícia”, detalhou o delegado Sávio Moraes.

Diante dos indícios flagranciais do crime, uma equipe de policiais civis empreendeu diligências com o objetivo de localizar o suspeito. Durante rastreamento pelo centro de Caratinga, os policiais localizaram do suspeito e efetuaram sua prisão em flagrante delito. Os policiais informaram ainda que durante revista pessoal, foi encontrado em poder do suspeito o aparelho de celular da vítima. Para a polícia o suspeito negou as agressões e disse que estava com o celular da mulher para pagar uma corrida de táxi que ela estava o devendo.

Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Caratinga para confecção dos procedimentos de praxe, sendo o conduzido preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado.