CARATINGA– A Fundação Ezequiel Dias (FUNED) descartou o primeiro caso notificado com suspeita de Monkeypox (Varíola do Macaco) no município de Caratinga, por meio de exame PCR em Tempo Real para a doença. O resultado foi divulgado na manhã desta sexta-feira (29).

O caso havia sido notificado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), se tratando de uma mulher de 33 anos de idade, que exerce a profissão de diarista.