Suspeita de injúria racial em voo da Latam é presa ao pousar em Minas, mas é solta em seguida

Segundo a PF, além do crime de injúria racial, a mulher também é suspeita de ameaçar passageiros do voo para Montes Claros, no Norte de Minas

A Polícia Federal (PF) prendeu uma mulher de 54 anos em flagrante pelos crimes de injúria racial e de ameaça contra passageiros do voo LA3398, e foi solta pela Justiça em seguida. Segundo a companhia aérea, Latam Airlines Brasil, o voo saía de Guarulhos, em São Paulo, em direção a Montes Claros, no Norte de Minas, nessa segunda (30), quando a PF precisou intervir e apoiar o desembarque da mulher. (leia a nota da Latam na íntegra abaixo)

Segundo informações da Polícia Federal, a pena do crime de injúria racial varia de dois a cinco anos de prisão, sem a possibilidade de fiança enquanto que o crime de ameaça pode resultar em reclusão de um ano e seis meses. A mulher passou pela audiência de custódia e foi liberada em seguida.

Nota da companhia aérea:

A LATAM Airlines Brasil informa que solicitou apoio da Polícia Federal para realizar o desembarque de uma passageira do voo LA3398 (São Paulo/Guarulhos-Montes Claros) nesta segunda-feira (30/9), em função de comportamento indisciplinado. A empresa reforça que segue os mais elevados padrões de segurança, atendendo rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais.

A LATAM reforça ainda que repudia veementemente qualquer tipo de ofensa e reitera que qualquer opinião que contrarie o respeito não reflete os valores e os princípios da empresa.

