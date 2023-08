Suspeita de febre maculosa em Cordeiro de Minas

Ipatinguenses morreram após pescar na localidade conhecida como Lagoa Vermelha; Prefeitura de Caratinga realizará coleta de amostras de carrapatos

CARATINGA- O município de Caratinga foi notificado pela Gerência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano a respeito da morte de dois homens de Ipatinga, por suspeita de febre maculosa. Conforme relatos de familiares, os homens começaram a sentir os sintomas da doença após praticarem atividade de pescaria na localidade conhecida como Lagoa Vermelha, em Cordeiro de Minas, distrito de Caratinga.

A notificação à Prefeitura de Caratinga ocorreu com a função de que o município realize coleta de amostras de carrapatos na área, a fim de que estas sejam encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias (Funed) para análise.

A DOENÇA

A febre maculosa é uma doença endêmica em Minas Gerais, causada por bactérias do gênero Rickettsia e transmitida ao homem pela picada do carrapato-estrela. Embora ocorra com mais frequência nos períodos de seca, especialmente entre os meses de abril e outubro, pode ser notificada durante todo o ano.

No ciclo de transmissão da bactéria Rickettsia, o carrapato se contamina ao sugar o sangue de animais infectados, tais como as capivaras. No homem, o período de incubação da doença (intervalo de tempo entre o primeiro contato com o carrapato contaminado até o início dos sintomas), em geral, é de aproximadamente 2 a 14 dias. Se não tratada, a doença pode evoluir rapidamente para o óbito.

Os sintomas da Febre Maculosa podem ser confundidos com os de outras doenças, como gripe ou dengue: febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal, dor muscular constante, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés e manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos.