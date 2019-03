Suposto caso de estupro é investigado

Jovem alega ainda que foi obrigada a tomar comprimidos abortíferos

DA REDAÇÃO – A Polícia investiga um suposto caso de estupro que teria ocorrido nesta quarta-feira (27) em um motel na cidade de Inhapim. Uma jovem, 21, alega que além da violência sexual, ela foi obrigada a tomar comprimidos para abortar. Conforme ela, o autor é um homem casado, 33, com quem ela mantinha um relacionamento amoroso.

Os trabalhos da Polícia Militar tiveram início quando o destacamento de Ubaporanga foi informado que uma jovem que reside na zona rural daquele município deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga, vítima de estupro e de aborto forçado por terceiro. Uma guarnição foi até a UPA e conversou com a jovem. Ela relatou que mantinha, há três meses, um relacionamento amoroso com este indivíduo e que ela ficou grávida, porém o homem não aceitou a gestação, insistindo para que ela retirasse a criança.

De acordo com a jovem, nesta quarta-feira, eles se encontraram no centro de Ubaporanga para conversar sobre essa situação, porém o homem insistiu para que fossem a um motel na cidade de Inhapim. Ela disse que houve relação sexual e que logo após, o acusado lhe ofereceu dois comprimidos, como não sabia do que se tratava, a jovem recusou. Então, segundo a jovem, o homem subiu sobre o seu corpo, usou as pernas para prender seus braços, apertou suas bochechas forçando assim abrir a boca e colocou os dois comprimidos, jogando água em seguida; depois ele apertou a boca e o nariz da jovem de forma simultânea. Outra alegação da jovem é que após este fato, ele a forçou a manter relação sexual. A jovem disse que tentou empurrá-lo, mas não teve forças e acabou cedendo ao ato carnal. Por fim, após estes episódios, a jovem disse que eles saíram do motel e ela foi deixada em Ubaporanga, onde buscou ajuda numa farmácia, sendo orientada a procurar um médico.

Ao tomar conhecimento das alegações da jovem, os militares procuraram pelo acusado, sendo informados que ele estava em Bom Jesus do Galho. Uma guarnição daquela cidade o encontrou e o conduziu para a delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. O suspeito admitiu aos policiais que vem mantendo relacionamento extraconjugal com a jovem e que ficou sabendo da gravidez, porém ele alegou que assumiria desde que fosse feito o exame de DNA. A respeito do encontro em Ubaporanga, ele sugeriu um local mais discreto, pois temia que fosse vistos juntos. Ele também comentou que a relação sexual no motel foi consentida e sem violência. Outra alegação do acusado é que jovem lhe pedia dinheiro. Após saírem do motel, de acordo com o suspeito, ele ofereceu levá-la em casa, já que ela reside na zona rural de Ubaporanga, mas a jovem pediu para deixá-la próximo a um viaduto na entrada da cidade.

A médica que atendeu a jovem disse que ela sentia dor pélvica e estava com diarreia e náusea. Então, a vítima foi internada na maternidade do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

O caso será investigado pela Polícia Civil.