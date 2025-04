Suplementos com ora-pro-nóbis são proibidos pela Anvisa

A medida não afeta o consumo ou comercialização da planta in natura. A Anvisa informa que suplementos alimentares não são medicamentos e não podem alegar efeitos terapêuticos como tratamento, prevenção ou cura de doenças.

Suplementos alimentares contendo ora-pro-nóbis foram proibidos pela Anvisa nesta quinta-feira (3). A medida foi adotada porque a planta ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata) não é autorizada como constituinte para suplementos alimentares.

A medida não afeta o consumo ou comercialização da planta in natura. A ora-pro-nóbis tem tradição de uso na alimentação cotidiana, em especial nos estados de Goiás e Minas Gerais.

Para que um ingrediente específico seja autorizado como suplemento alimentar é necessário que o constituinte em questão passe por avaliação de segurança e eficácia, que comprove de forma científica que o produto seja fonte de algum nutriente ou substância de relevância para o corpo humano.

Esta avaliação de segurança e eficácia deve ser apresentada pelas empresas interessadas em comercializar o produto.

A Anvisa informa que suplementos alimentares não são medicamentos e, por isso, não podem alegar efeitos terapêuticos como tratamento, prevenção ou cura de doenças. Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis. Sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação.

O que é aora-pro-nóbis?

A Ora Pro Nóbis é (Pereskia aculeata) é uma planta trepadeira, espinhosa e comestível, muito conhecida por suas propriedades medicinais e nutricionais. É considerada uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC) e é rica em proteínas, fibras, ferro, cálcio, vitaminas A e B3.

A planta pode ser consumida de várias formas, como em saladas, sopas, refogados e até em chás.

Entre os benefícios da planta in natura estão:

Ajuda no emagrecimento: Rica em fibras, promove a saciedade e ajuda a reduzir a ingestão de alimentos

Melhora o funcionamento do intestino: As fibras auxiliam na digestão e previnem a prisão de ventre.

Fortalece o sistema imunológico: Contém niacina, que tem ação antioxidante

Previne a anemia: Alta quantidade de ferro, essencial para a formação de glóbulos vermelhos

Mantém a saúde dos olhos: Possui luteína e zeaxantina, que protegem contra danos causados pelos raios UV

Fonte: G1