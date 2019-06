Supervisor do Dnit apresenta projeto de nova sede

A obra, que está orçada em R$ 1,5 milhão, vai gerar economia e melhores condições de trabalho

CARATINGA- A unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de Caratinga contará com uma nova sede em breve. O esboço do projeto do novo espaço foi apresentado ao DIÁRIO, pelo supervisor regional Robson Santana. Ele explica que a intenção é construir um espaço moderno e que atenda às expectativas do setor. A obra está orçada em R$ 1.500.000 e a nova sede terá aproximadamente 600 m².

Nesta entrevista, Robson, que já está há quase dois anos à frente do Dnit em Caratinga, ainda faz um balanço das ações realizadas na cidade e região e projeta outras melhorias para as estradas que correspondem à área de atuação do órgão federal.

Por que o Dnit decidiu pleitear uma nova sede?

Desde que nós chegamos aqui a Caratinga, identificamos essa necessidade. O Dnit está com prédio hoje com uma estrutura bem antiga, obsoleta, que não atende às nossas necessidades de trabalho. E pela região todos os órgãos já se instalaram em estruturas novas, modernas, mais eficientes, com menor custo de manutenção. Posso citar a Receita Federal, Fórum e a Justiça do Trabalho. Nosso objetivo também é ter uma sede dessa, moderna, que nos permita desenvolver nossas atividades com maior eficiência.

O que prevê este projeto e o que falta para dar início à construção?

Conseguimos internamente fazer o esboço de um projeto, que será melhorado e detalhado. Posterior a isso, vamos licitar a construção da nova sede, que vai custar em torno de R$ 1,5 milhão de reais. Um prédio de aproximadamente 600 m², com elevador, acessibilidade, todos os dispositivos que necessitamos para prestar um bom serviço para a população. O único entrave que estamos tendo no momento é a questão da viabilização de um terreno, pois o terreno que estamos atualmente não atende, pois é muito grande, nós não precisamos de uma área tão extensa. Estamos em tratativas com a prefeitura municipal e com a Secretaria de Patrimônio da União, para viabilizar esse terreno.

O recurso já está liberado?

O recurso está disponível. Não é um recurso carimbado para essa obra, mas da Superintendência do Dnit em Minas, que está apalavrado com a unidade local de Caratinga. Não é uma verba que está direcionada, então mais um motivo para nós corrermos com esse projeto e com essas tratativas para viabilizar o terreno, para até não perdermos esse recurso.

Já são quase dois anos em Caratinga. Dentro desse período, pelo que já foi possível realizar na cidade, a sensação é satisfação?

Estamos satisfeitos com os resultados estatísticos, principalmente com relação a acidentes, estamos muito satisfeitos, porém, não pretendemos acomodar. Sempre vamos estar atentos a novas melhorias, dentro do possível, pois sabemos que a realidade financeira do País hoje não é tão confortável, mas estamos trabalhando para assim que tivermos novos recursos, fazermos melhorias contínuas para a comunidade.

Temos observado uma aproximação do Dnit com o executivo e o legislativo. Essa parceria também é muito importante?

É imprescindível, porque o Dnit é um órgão federal, mas os usuários da rodovia moram na cidade. Então, temos que estar envolvidos com a política, a sociedade de um modo geral, para ter a certeza do que a população precisa e prestar o melhor serviço possível.

Como a população de Caratinga tem correspondido às obras que foram realizadas pelo Dnit?

Na maioria há sim uma satisfação. Não conseguimos agradar todo mundo, mas todas as intervenções que realizamos foram de baixo custo, não temos recursos para trabalhar com grandes obras. Muitos sonham, eu também sonho com grandes obras para Caratinga. Mas, hoje estamos fazendo o melhor que conseguimos, com o recurso que nós temos.

Quais são os próximos projetos do Dnit para o perímetro urbano de Caratinga?

Temos uma previsão de mais alguma intervenção no Bairro das Graças. Vamos terminar o acesso aqui ao Fórum e após o término dessas duas obras, vamos sempre pensando em algo mais, nossa equipe nunca para, vamos sempre avançando. Tem a questão que queremos mexer também mais pra frente no trevo de Bom Jesus do Galho, então, são algumas que têm ainda talvez para esse ano. Mas, estamos sempre atentos e abertos para atendimento à população, escutando as críticas, as sugestões, para podermos prestar o melhor serviço.

Também há projetos para a BR-474…

Exato. Vamos começar agora no mês de junho a recuperação do pavimento da serra da Piedade, dos 8 km, vamos intervir em aproximadamente 1,5 km. Após essa recuperação, vamos entrar com a sinalização horizontal, com a pintura das faixas, então ali vamos melhorar bastante. Devemos colocar alguns dispositivos de redução de velocidade nas curvas, porque observamos que as placas de redução de velocidade ajudaram, mas não foram totalmente eficazes, então vamos dar uma melhorada nesse sentido. Temos um edital para ir pra praça para pavimentação de 3 km, na chegada de Ipanema e está em andamento também um estudo de viabilidade para uma estrada parque na Mata do Feliciano. É o projeto que temos para a BR-474, que estamos acompanhando e fazendo todos os esforços para conseguirmos no futuro ter uma rodovia pavimentada, acabar com esses dois trechos ainda de estrada em leito natural que chamamos, que é estrada de chão. É importante frisar que sempre foi uma estrada que ficou intransitável no período chuvoso e nos dois anos que chegamos, conseguimos manter ela transitável, mesmo com a estrada de chão, mas nossa equipe de manutenção constante conseguiu manter a trafegabilidade da BR-474, o que também conseguimos que foi um avanço, uma vitória.