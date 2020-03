Supermercados, farmácias e bancos limitam entrada

Objetivo é evitar aglomeração de pessoas e assim não haver contaminação pelo coronavírus

CARATINGA – Os comércios que estão abertos por serem essenciais como supermercados, farmácias, lotéricas e bancos estão limitando a entrada de pessoas para evitar aglomeração e contaminação pelo coronavírus.

No Irmão Supermercados, por exemplo, as lojas da rua Raul Soares e do bairro Santo Antônio permitem a entrada de 20 clientes por vez, já as lojas da avenida Catarina Cimini e da praça Cesário Alvim, dez clientes.

O Coelho Diniz limitou o acesso para 30 pessoas dentro do estabelecimento.

Na Drogaria Pacheco uma fila é formada do lado de fora com a distância exigida de uma pessoa para outra e apenas três pessoas podem entrar por vez. Nas agências da Sicoob, apenas o caixa eletrônico está funcionando. Os demais serviços que demandam atendimento interno serão feitos nos canais de atendimento online. As lotéricas, onde comumente se formam filas, limitaram o acesso. Só é permitida entrada de uma pessoa por vez.