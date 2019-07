Superintendente regional de Saúde comenta reabertura do hospital

CARATINGA- A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano se pronunciou sobre a reabertura do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), que ocorreu na última segunda-feira (22). Os atendimentos foram reiniciados de forma gradativa: atendimento de porta de entrada para urgência e emergência, clínica médica, cirúrgica e obstetrícia.

O superintendente Regional de Saúde, Ernany de Oliveira Duque Júnior, ressalta que a reabertura do HNSA é fundamental para a assistência à população da região de saúde de Caratinga e proporcionará uma ampliação significativa nos atendimentos.

Segundo Ernany, desde o fechamento do hospital, em 15 de março deste ano, o Hospital Irmã Denise (CASU) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caratinga, desenvolveram um papel de destaque, visto que todo o fluxo do hospital foi direcionando para estas unidades. “De acordo com o plano de contingência proposto para a região, durante o fechamento do HNSA, o CASU atuou como retaguarda do UPA e absorveu grande parte das demandas da região de saúde de acordo com sua complexidade, contribuindo de forma substancial para que não houvesse desassistência à população, cumprindo assim as metas estipuladas”, explicou.

A SRS frisa que com a reabertura do HNSA, o CASU permanece atendendo pelo SUS da seguinte forma: porta aberta em atendimento a gestantes classificadas como risco habitual; internação de pediatria via SUS Fácil com entrada pela UPA Caratinga; e internação de UTI adulto via SUS Fácil com entrada pela UPA Caratinga.

“Reiteramos que o Estado não irá medir esforços para cumprir seus compromissos e melhorar os atendimentos na área hospitalar da região, e que a expectativa é que essa reabertura do HNSA seja definitiva, entendendo que hoje o hospital conta com uma boa gestão hospitalar”, finaliza.