Sul-Americano de Jiu-Jitsu

Atletas da Black Norte e Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves/ Equipe Norfight apresentam resultados

DA REDAÇÃO- Caratinga segue com representantes no Jiu-Jitsu. Desta vez, atletas da Black Norte e Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves/ Equipe Norfight participaram do Sul-Americano realizado no último sábado (28), em Vitória/ES.

Pela equipe Black Norte, Ketlyn Cristina da Silva Teixeira, 12 anos, alcançou a segunda colocação na categoria Infanto-Juvenil amarela-laranja-verde meio pesado e Alessandro Augusto Teixeira Pinheiro foi campeão na Master branca médio. Estefersom de Assis Azevedo obteve a terceira colocação na categoria Adulto marrom médio.

O técnico Juliano Costa Souza destaca o desempenho da equipe, que foi representada por quatro atletas. “Trouxeram após lutas duras, excelentes resultados. Saliento a oportunidade que o Programa Bolsa Atleta nos deu, através da prefeitura, apoio muito importante para nosso deslocamento, alimentação e participação. Um evento a nível nacional, com vários atletas bastante competitivos e que alcançamos excelente resultado”.

Juliano frisa que o esporte também foi afetado pela pandemia este ano, mas, que os atletas esperam que sejam realizadas outras competições em breve. “Foi difícil para todos nós, retornamos aos treinos tem uns 60 dias. A participação nossas foi menor devido a esse período parado, muitos alunos sem ritmo de treino e competição. Nossa expectativa é de melhora para 2021”.

NORFIGHT

Pela Norfight, medalharam Flávio Henrique do Nascimento Moisés (Master masculino roxa médio) e Sérgio Roberto de Souza Júnior (Adulto masculino roxa pluma), que obtiveram a segunda colocação.

Jean Chaves, técnico da equipe, enfatiza que considera o resultado satisfatório. “Tendo em vista tudo que vem acontecendo ao longo dos meses. Trouxemos duas medalhas, pode se dizer que foi 50%, levei quatro alunos. A dificuldade de se deslocar sempre é muito grande, agora com essa parte da pandemia também mais outra dificuldade, nossa vida é assim, nunca nada é muito fácil”.

Devido ao cenário da Covid-19, a competição foi realizada, porém, com algumas alterações na organização, com a redução do número de pessoas permitidas durante as lutas. “Uma coisa que foi nova para todo mundo, a importância do professor dentro do ginásio, para conversar com o aluno. A equipe, todo mundo lá gritando é legal, mas, a importância do professor naquele momento para falar, orientar o aluno é muito grande e nesse campeonato não pudemos ficar lá dentro, entrou somente o aluno para lutar. Foi algo diferente, não só eu, mas todos os outros professores sentiram essa dificuldade. Porém, foi o protocolo exigido pela prefeitura da cidade, tínhamos que seguir por questões de segurança e todo mundo saiu bem, graças a Deus”.

Para 2021, a equipe de Jean vem trabalhando, com foco nos eventos que estão previstos. “Em breve estaremos com uma estrutura maior e melhor, para dar condições melhores aos nossos alunos, para que possam desenvolver um trabalho melhor. Participar do máximo possível de competições ano que vem, tendo em vista que esse ano foi muito fraco. E a partir de fevereiro, de acordo com as entidades, a ideia é que retome todo o calendário das competições e fazer o possível para que possamos participar de todas elas”.

O técnico aproveita para agradecer aos patrocinadores que tornam possível a participação de atletas de Caratinga, nestas competições. “O Bolsa Atleta e Equipe é um sucesso ao longo dos anos e em 2020, em virtude da pandemia, sem poder treinar, foi essencial. Temos a Amaretto que são parceiros antigos e esse ano conseguimos um patrocinador novo que com certeza veio para somar muito em Caratinga, que é a Uninter. E deixo em aberto que outros empresários possam ajudar nosso esporte, nossas equipes. É uma coisa que só traz resultado bom para nossa cidade”.

O atleta Sérgio Roberto de Souza Júnior relata que precisou se adaptar para participar do sul-americano. “Eu tive um mês para fazer o preparo para a competição, pois estávamos parados devido a pandemia. Foram dois treinos por semana, tendo que me deslocar para Piedade de Caratinga, já que em Caratinga não estava tendo os treinamos, nossa academia será reaberta”.

Sérgio disse que está satisfeito com o resultado alcançado. “A competição foi bastante dura. Os outros atletas mantiveram ritmo de treino, não foi nosso caso. Foram seis treinos no mês, 14 horas, para se preparar para um campeonato sulamericano e obtive a segunda colocação. É uma honra levar o nome da nossa cidade e região”.

Confira:

NORFIGHT

MASTER ROXA MÉDIO

2° lugar- Flavio Henrique do Nascimento Moisés

ADULTO ROXA PLUMA

2° lugar- Sergio Roberto de Souza Junior

JUVENIL AZUL PESADÍSSIMO

4° lugar- João Lucas Souza Toledo Temporim

ADULTO AZUL MÉDIO

4°lugar- Bruno Rodrigues Martins

BLACK NORTE

MASTER BRANCA MÉDIO

1° lugar- Alessandro Augusto Teixeira Pinheiro

CATEGORIA INFANTO-JUVENIL AMARELA-LARANJA-VERDE MEIO PESADO

2° lugar- Ketlyn Cristina da Silva Teixeira

ADULTO MARROM MÉDIO

3° lugar- Estefersom de Assis Azevedo

INFANTO-JUVENIL AMARELA-LARANJA-VERDE PENA

4° lugar- Emanuel Dias de Sousa Bello