Sudene realiza encontro entre municípios na prefeitura de Inhapim

INHAPIM – A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que tem por objetivo promover e coordenar o desenvolvimento da região, realizou nessa segunda-feira (6), um encontro na prefeitura de Inhapim. O chefe de gabinete do executivo, Sidney Moreira, ressaltou que o evento foi um ganho enorme para os nossos municípios.

Na última votação 81 municípios foram inseridos na área da Sudene, entre eles, Inhapim. “A Sudene significa uma equiparação das cidades, é uma forma de você equilibrar onde tem o desenvolvimento e onde não tem. Na verdade, pra nós aqui, estão sendo oferecidos vários benefícios, que foram expostos durante o evento. A reunião foi voltada para os municípios entenderem o que terão de benefícios. Tivemos aqui uma representante do Banco do Nordeste, que passou quais são os benefícios, os meios, as formas e como o cidadão tem direito a esses benefícios”, explicou Sidney.

Ainda segundo o chefe de gabinete de Inhapim, esses benefícios não serão apenas para o setor empresarial, mas para o agropecuário e também para os produtores rurais. “É uma leva de benefícios muito grande, dentre eles, temos incentivo fiscal, subsídios bem em conta, juros bem reduzidos, e também a carência de pagamento para um prazo maior. Acredito que essa inserção das cidades na área da Sudene, tenha um ganho muito maior, não apenas para o município de Inhapim, mas para as cidades da circunvizinhança que fazem parte da Sudene”, conclui Sidney Moreira.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, falou da satisfação em receber o evento da Sudene em Inhapim. “É com grande satisfação que recebemos em Inhapim um representante do Banco do Nordeste, pelo fato do município de Inhapim ter sido incluído na área da Sudene, desde outubro. O município fará parte e terá os benefícios das regiões da Sudene. Esperamos que seja um grande marco de desenvolvimento econômico para o nosso município de Inhapim. Vai gerar renda, emprego, e é o que nós buscamos no dia a dia do nosso trabalho, o primeiro passo dessa grande mudança que o município está sendo contemplado”, enfatizou o prefeito.

Na região próxima a Inhapim tem os municípios de Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Imbé de Minas, Piedade, Ubaporanga, São Sebastião do Anta, São Domingos das Dores. “Então é um grande avanço para esses municípios que desde outubro estão fazendo parte da Sudene, que é uma autarquia que foi instituída para alavancar o desenvolvimento dos municípios que fazem parte”, destacou o prefeito Marcinho.

Sandro Adriano, vice-prefeito de Inhapim, também destacou a importância do evento para Inhapim. “Esse evento é um marco histórico para o nosso município, e também para região, é importante principalmente para municípios iguais ao nosso, com grande extensão territorial. Vemos uma chance, uma oportunidade, de trazer empresas que possam desenvolver nossa economia, gerar empregos, melhorar o mercado de trabalho, é uma grande satisfação, por isso a importância desse evento”, disse Sandro.