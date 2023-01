Subtenente Gonzaga sobre disputa na ALMG: “cai a máscara do governo Zema”

Para o deputado federal Subtenente Gonzada (PSD), o governador Romeu Zema (Novo) teria uma relação melhor com a Assembleia Legislativa de Minas (ALMG) se parasse de negar a política. “O governador Zema tem que parar de fazer política negando a política, negando o óbvio. Se ele admitisse, talvez sua relação com a Assembleia fosse mais fácil”, pontuou o parlamentar durante entrevista para o programa Café com Política, do jornal Super N 1ª edição, da Rádio Super, nesta terça-feira (24/1).

Ainda segundo o deputado do PSD, as recentes polêmicas envolvendo a disputa pela presidência da ALMG fizeram com que a “máscara do governo” caísse. “Cai a máscara do governo Zema de querer ser um governo técnico, diferente. Ao usar um cargo para tentar resolver sua situação na Assembleia, Legislativa mostra que a situação não foi resolvida”, argumentou o Subtenente Gonzaga.