Subsecretário Estadual de Saúde visita Caratinga para tratar de implantação do Samu

Através de termo de colaboração mútua, atendimento serão realizados em parceria com os bombeiros

CARATINGA- Nesta terça-feira (29), o subsecretário Estadual de Saúde, Marcílio Dias Magalhães e a equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde, visitaram Caratinga para tratar sobre ações e investimentos para efetivação do Serviço de Resgate de Urgência e Emergência da Macro Leste (Samu 192), e anunciar a data do início do serviço.

Conforme Marcílio, com a conclusão da primeira etapa de implantação, está previsto que o serviço comece a funcionar no dia 13 de outubro, com ambulância e toda a logística envolvida junto com a rede hospitalar de urgência e emergência. “Vamos fazer os ajustes necessários, que é um período de um mês. E já no início de novembro a inauguração de fato dessa primeira etapa. Tem mais duas outras etapas ao longo de 2021 e a ideia é concluir 100% do Samu implantado em toda a macrorregião de saúde do leste e Vale do Aço. Vai contemplar 86 municípios, no total”.

Nesta primeira etapa, serão nove bases descentralizadas de saúde, onde ficam os veículos e servidores 24 horas; sendo uma ambulância de suporte avançado e 12 de suporte básico. A Central de regulação tem sede em Governador Valadares.

Estrutura

Narcélio Alves Costa, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge), destaca que a base de Caratinga, inicialmente, está projetada para receber uma unidade básica de serviço, equipada com um condutor socorrista e um técnico de enfermagem. “Essa equipe foi capacitada com técnicas de resgate e de estabilização, que são preconizadas pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com as técnicas de resgate onde entrou o corpo de bombeiros com a experiência”.

A área de abrangência preconizada no tempo de resposta é de 60 km ou o tempo estimado de atendimento de 30 minutos. “Vai pegar todo esse raio de ação, a micro de Caratinga praticamente será atendida em torno de 80% dos seus municípios que estarão dentro desta circunferência inicial. Isso não quer dizer que os outros municípios não serão atendidos, eles serão atendidos também, mas será um atendimento complementar, devido a este tempo de resposta teremos que trabalhar e fazer essa tratativa até que seja implementado 100% da região”, explica Narcélio.

O custeio é tripartite, com percentuais do Ministério da Saúde, Estado de Minas Gerais através de um contrato de programa que já foi assinado e já tem valores específicos deliberados; e pelos municípios que compõem o consórcio. A parte dos municípios é celebrada anualmente através de um contrato de rateio com a contrapartida de 0,31 centavos per capita. “Ou seja cada município vai pegar a sua população e multiplicar. Nesse primeiro momento, quem vai arcar com mais de 70% do investimento será o Governo do Estado, uma vez que a União só vai entrar com a sua contrapartida após o início do serviço e o credenciamento tanto da Central de Regulação, quanto das unidades básicas”.

Atendimento

Em relação ao atendimento de ocorrências, Narcélio destaca que há um termo de colaboração mútua com o Corpo de Bombeiros. “Como o consórcio já tem o serviço todo monitorado via satélite e por sistema de alta tecnologia, vamos monitorar também as ambulâncias do Corpo de Bombeiros da nossa região, será feita a regulação através do nosso sistema. Ou seja, quando houver uma chamada para o Corpo de Bombeiros, ele vai fazer o seu atendimento normal. Se houver uma chamada específica para o Samu e a nossa ambulância já estiver em um atendimento, poderemos utilizar a ambulância do corpo de bombeiros em apoio, com a própria tripulação deles ou mista, para fazer uma segunda intercorrência”.

Narcélio enfatiza que não haverá dupla chamada ou atendimento para a mesma ocorrência, uma vez que a central irá filtrar e regularizar todas as chamadas.