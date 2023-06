Subsecretaria de Esportes do Estado divulga Caderno de Encargos do Jimi 2023

Documento serve de base para escolha das oito cidades-sedes da etapa Microrregional

DA REDAÇÃO – A Subsecretaria de Esportes (Subesp), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG), divulgou o Caderno de Encargos dos Jogos do Interior de Minas (Jimi) 2023. O material agrupa orientações, normas e especificidades para que os municípios interessados em se tornar uma das oito sedes da etapa microrregional se inscrevam. O prazo para envio do Caderno de Encargos preenchido é até o dia 2/7.

Para possibilitar a participação de todos os municípios mineiros, o estado é subdividido em oito microrregionais: Caparaó-Vale do Aço e do Rio Doce, Jequitinhonha-Mucuri, Metropolitana, Norte Central, Triângulo-Noroeste, Sul, Sudoeste-Oeste e Vertentes-Mata. A partir da seleção realizada pela Sedese, oito municípios serão escolhidos, cada um representando uma dessas microrregionais.

Os Jogos

Na edição 2023 do Jimi, a competição vai ser realizada em duas fases, a etapa Microrregional e a Estadual. A etapa Microrregional será disputada em dois períodos: o primeiro entre 15 e 19/11, com a divulgação das cidades-sedes prevista para ocorrer em agosto. Já o segundo em 2024, em data a ser definida pela Subesp. A etapa Estadual também vai ser em 2024, com data e local a serem definidos futuramente.

“O Jimi é considerado o mais tradicional evento esportivo de Minas Gerais. Ele tem como objetivo estimular a prática de esportes, contribuir para o intercâmbio de atletas entre os municípios mineiros e estimular o potencial cultural e turístico das regiões do estado. Além disso, o Jimi possibilita um ganho econômico para as cidades-sede, com a oferta de novos empregos, serviços ligados ao esporte e de outras naturezas”, resumiu Samuel Souza, diretor de Incentivo ao Esporte de Participação e Rendimento da Sedese.