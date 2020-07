Submetralhadora e drogas aprendidas em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Em virtude do roubo acontecido na última sexta-feira (24), em uma residência do bairro Santo Antônio, em Santa Rita de Minas, a Polícia Militar iniciou uma operação para localizar as armas usadas pelos bandidos. A operação resultou na apreensão de uma submetralhadora e também de entorpecentes.

Foi feito acionamento de uma equipe de apoio de Caratinga para realizar abordagem na rua Antônio Pereira Sobrinho, local denunciado, e no decorrer do monitoramento, os militares viram os suspeitos, 20 e 21 anos respectivamente, fazendo a contabilidade do tráfico e entrega de drogas.

Foi feito aproximação e tentativa de abordagem, no entanto eles saíram correndo para o interior de um imóvel, onde pularam um muro que dá acesso ao cemitério, não sendo possível alcançá-los. No beco, os militares encontraram três cães da raça pitbull, que impediram a progressão no terreno.

Com a chegada da equipe de Caratinga, e da segunda equipe da fração de Santa Rita de Minas, foram iniciadas buscas no imóvel sendo localizados 27 pinos de cocaína, 12 buchas de maconha, 19 pedras de crack, oito cartuchos intactos de munição calibre 380, um carregador de submetralhadora calibre 380 e uma submetralhadora de fabricação artesanal.

Foi feito rastreamento, mas os dois jovens não tinham sido detidos até o final dessa edição.