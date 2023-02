Submetralhadora apreendida no Santo Antônio

CARATINGA – Na madrugada deste domingo (12), uma submetralhadora e munições foram apreendias na rua Santo Antônio, no bairro Santo Antônio. Um indivíduo, 33 anos, foi preso pelos militares.

A Polícia Militar foi informada que uma pessoa teria arma em sua casa. “As equipes deslocaram até o endereço e no local encontraram o autor em sono profundo, e devido a denúncias relacionando o autor com porte e posse de armas de fogo foi realizada buscas no quarto e encontrada uma submetralhadora calibre 9mm, munições de calibres diversos e material possivelmente para montagem de demais armas de fogo”, informou a PM.

O autor, juntamente do material apreendido, foi conduzido para delegacia de Polícia Civil.