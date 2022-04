Sub 15 e 17: Dragãozinho vem aí

A garotada das categorias sub 15 e Sub 17 não veem a hora da bola rolar no Regional. A expectativa cresce a cada dia. Afinal, trata-se da competição mais tradicional e importante da região. Um compromisso também da nova gestão da Liga Caratinguense de Desportos, que enxerga na promoção e fortalecimento das competições de base, um dos pontos primordiais para evolução do nosso futebol. Sendo assim, o clube mais vencedor do futebol regional não poderia ficar de fora.

Com supervisão do conhecidíssimo e competente Silavanil, “Nil”, o Rubro negro será comandado pelo jovem professor Diego Rodrigues Lopes, com formação acadêmica em Educação física, Diego se especializou em formação de base, com experiência no Vale do Aço e interior paulista. O Dragão vem forte para o Regional Sub 15 e 17 da LCD.

A primeira competição voltada para galera que passou dos 40 anos tá chegando a final. Domingo dia 24 é o dia de conhecer o campeão. União Rodoviário e União de Santo Antônio do Manhuaçu entrarão no gramado do campo do clube AABB às 9h para disputar a taça. Às duas equipes fizeram às melhores campanhas e chegam a decisão cheios de confiança. Não tenho a menor dúvida que a torcida que estiver presente na grande final verá que um jogaço. Jogadores de qualidade não faltam e disposição também não. Portanto, coloca na agenda aí: Domingo é dia de campeão na AABB CUP MASTER.

Brasileirão: Os mesmos favoritos

Até agora foram apenas dois jogos do total de 38 na competição mais importante do Brasil. Porém, Atlético, Palmeiras, e Flamengo continuam sendo apontados como principais favoritos ao título. Entretanto, o Corinthians lidera com seis pontos, mesmo número do Atlético. Flamengo tem quatro pontos, assim como o Bragantino e Fluminense. O outro favorito Palmeiras tem apenas um ponto. Mas, será que dá pra dizer que o Timão pode surpreender? Embora seja possível, afinal é o Corinthians, camisa pesada, torcida gigante e time muito bom. Mas, competição tão longa, se vence com elenco. Assim, os três favoritos tem mais jogadores de qualidade no grupo, e continuo achando que ambos tem mais chances que o time da “fiel”.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com