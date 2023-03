Sub 15 e 17 da LCD: Tá bonito, hein!

Segunda rodada teve seis jogos. Partidas foram equilibradas

CARATINGA- A segunda rodada do Campeonato Regional sub 15 e 17 da Liga Caratinguense de Desportos foi marcada por três estreias: UAI de Inhapim, AABB de Caratinga e Associação de Piedade de Caratinga. Diferente da primeira rodada, não tivemos goleadas e, portanto, uma média de gols menor. Porém, mesmo assim foram 12 gols em seis partidas, uma média de dois gols por jogo.

Quem esteve acompanhando in loco, não poupou elogios a qualidade técnica dos estreantes e até mesmo a melhora de quem já havia jogado na primeira. É consenso que teremos uma competição bem mais equilibrada em relação ao ano passado. Os jogos estão empolgantes e demonstrado que houve evolução técnica de 2022 para agora.

As boas partidas só fazem aumentar a expectativa para a sequência do Campeonato. O fato de ter acontecido um aumento de participação de seis anos para nove equipe em 2023, é a comprovação que apostar em competições de base é o correto a se fazer. Sem falar na alegria dos garotos. A direção da LCD, lembra que em junho, a bola irá rolar pra garotada de 11 e 13 anos.

Rogério Silva