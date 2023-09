Prefeitura realiza ações de conscientização no trânsito e concurso na rede pública de ensino

CARATINGA- Caratinga celebra a Semana Nacional do Trânsito, evento anual dedicado a promover a conscientização e a segurança nas ruas do país.

Com o tema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”, a Semana Nacional de Trânsito busca sensibilizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis para evitar acidentes e preservar vidas. A Prefeitura de Caratinga, por meio do Departamento Municipal de Trânsito e do Órgão Municipal Executivo de Trânsito e Rodoviário de Caratinga (Caratrans), está engajada nessa causa e promoverá uma série de atividades para conscientizar os cidadãos.

“Entre as ações planejadas, destacam-se campanhas educativas em instituições de ensino e centros de ação social, com distribuição de materiais informativos e realização de palestras. Além disso, será promovida blitz educativa em pontos estratégicos da cidade, com o objetivo de orientar os motoristas sobre boas práticas no trânsito e incentivar o respeito às leis”, enfatiza José Geraldo, diretor do Departamento de Trânsito.

Outra ação importante é o concurso de desenho, redação e vídeo voltado para alunos da rede pública de ensino da cidade que tem como objetivo de conscientizar todos os envolvidos no dia a dia do trânsito, contribuindo para a adoção de hábitos mais seguros e, assim, reduzir o número de acidentes originados da imprudência no trânsito.

“A Prefeitura de Caratinga também está investindo em melhorias na sinalização viária, modernização e ampliação do sistema semafórico, instalação de placas e pintura de faixas de pedestres, visando proporcionar um trânsito mais seguro e organizado para todos”, afirma.

Confira a Programação da Semana Nacional de Trânsito em Caratinga

07h – Palestra para os atiradores do Tiro de Guerra de Caratinga

07h30 e 13h30 – Palestra para os Alunos da Escola Municipal Dona Glorinha Rocha Abelha

Dia 20 de setembro – quarta-feira

08h e 13h30 – Palestra para os Alunos da Fundação Educacional Cidade dos Meninos (Funcime)

07h30 e 13h30 – Palestra para os Alunos da Escola Municipal Dona Glorinha Rocha Abelha

Dia 21 de setembro – quinta-feira

07h20 – Palestra para os Alunos da Escola Municipal Menino Jesus de Praga

14h – Palestra no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Bairro Esplanada

16h – Palestra para os alunos da Escola Municipal Dona Glorinha Rocha Abelha

Dia 22 de setembro – sexta-feira

17h – Encerramento da votação para o 1° Concurso do CARATRANS: Um Trânsito melhor começa por você!

Dia 25 de setembro – Segunda-feira

10h – Encerramento da Semana Nacional de Trânsito 2023

Entrega da Premiação do Concurso do CARATRANS: Um Trânsito melhor começa por você!