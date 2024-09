Strong Box participa de maior festival multiesportivo da América Latina

DA REDAÇÃO– O Strong Box marcou presença no BOP Games 2024. Em sua sétima edição, o evento é considerado o maior festival multiesportivo da América Latina com mais de 30 modalidades, incluindo o CrossFit e aconteceu no Estádio do Mineirão, nos dias 21 e 22 de setembro.

Pelo Box, situado na cidade de Caratinga, o trio feminino Strong Berg, Denise Acipreste, Josiaine Alves e Maria Rita Lauriao conquistou 2° lugar na categoria scaled. Pedro Carvalho competiu na categoria RX individual e obteve o 8° lugar na classificação.

Para os atletas, o evento teve como objetivo celebrar o esporte, a cultura e a superação dos próprios limites dos que competiram. O resultado satisfatório motiva para os próximos desafios.