Startup de Caratinga fatura alto com aquisição de clientes para call centers através da internet

Empresa de Gestão de Tráfego e Growth foi fundada em 2020 e em menos de um ano já atinge 6 dígitos de faturamento recorrente



CARATINGA- Que o mercado de vendas através de Call Centers aquece e mantém a economia de Caratinga ativa, isso todo mundo sabe. Mas, a pergunta que fica é: Como essas empresas conseguem tantos clientes para sustentarem suas vendas? E uma das respostas para essa pergunta está instalada em Caratinga: a Leadline Brasil.

A Leadline Brasil é uma Startup fundada em Maio de 2020 pelos sócios Paulo Bonfá, Nícolas Rodrigues, Fernanda Pires e Abnner Martins.

A empresa é focada em Gestão de Tráfego para Empresas que utilizam a estratégia de Inside Sales para comercializar seus produtos. Ficou confuso com os termos técnicos utilizados aqui? A repórter Nohemy Peixoto bateu um papo com Paulo Bonfá, 28 anos, um dos fundadores da Startup. Confira:

Paulo, o que de fato é Inside Sales?

Muitas pessoas não sabem, mas as vendas realizadas internamente, sem contato presencial com o cliente, são conhecidas como Inside Sales (que no Inglês, se refere literalmente a vendas internas). Com a internet, muitas de nossas compras são realizadas online via estratégia de Inside Sales, sejam através de WhatsApp, ligação ou videoconferência. Aqui em Caratinga, essas equipes de Inside Sales são popularmente conhecidas como Call Centers.

Para uma operação de Call Center acontecer, além do time de vendas internas e do produto, o que mais é necessário?

Não adianta ter vendedores e produtos se você não tem para quem ligar. Qualquer tipo de Call Center precisa necessariamente de contatos de clientes interessados em seus produtos. Esses contatos são chamados de Leads. E quanto mais o Call Center aumenta de tamanho, mais ele precisa de Leads para efetuar vendas. E é justamente para atender à essa demanda reprimida que a Leadline Brasil foi criada: Nós geramos Leads para inúmeros Call Centers espalhados pelo Brasil.

Uau, muito interessante! Pensando aqui, acabei de me dar conta que vocês têm leads de várias empresas (risos). Mas, como exatamente são gerados os leads e como eles chegam no time de vendas?

Os leads são gerados através de campanhas de marketing digital nas mídias sociais e nos buscadores, mas, precisamente através de Anúncios Online no Facebook, Instagram, Google e Youtube. Esses anúncios são conhecidos também como “Posts Patrocinados”. Quando você clica nesses anúncios, você vai para uma página de vendas onde você é apresentado ao produto. Se você tem interesse, você acaba deixando ou um e-mail ou um telefone para falar com a empresa. Pronto… você se tornou um lead! Todo esse processo é chamado de Gestão de Tráfego, que basicamente, é o que somos… uma empresa de Gestão de Tráfego.

Incrível! Uma coisa legal que vi aqui é que a Leadline Brasil foi fundada em 29 de Maio de 2020, bem em meio à crise do Novo Coronavírus. E é uma situação atípica, pois nesse mesmo período, tivemos várias empresas decretando falência… Como vocês conseguiram crescer tanto nesse período?

Embora tenha sido um momento triste da nossa história (e ainda está sendo), a pandemia acelerou o processo de vendas online em todo o Brasil. Isso criou uma demanda muito grande por Leads dentro dos times comerciais. Por isso, quando começamos, fizemos um processo de inteligência para achar essas empresas que enfrentavam o problema da baixa entrada de leads em seus times de vendas. Identificamos essas empresas, ligamos pra elas, na cara e na coragem… E solucionamos os problemas delas. Na verdade não teve nenhuma mágica. Tínhamos o produto certo e oferecemos pros clientes certos.

Em menos de 1 ano de operação, a Leadline Brasil atingiu a expressiva marca de mais de 100 clientes e o alcance de mais de 6 dígitos de faturamento mensal. São números realmente impressionantes, principalmente para empresários jovens na casa dos 20 e poucos anos como vocês. O que você diria para quem quer seguir os mesmos passos?

Eu não quero dar uma de coach motivacional aqui. Acho que os jovens e até mesmos os empreendedores mais velhos já estão por aqui com isso. Quando eu comecei, eu tinha acabado de ser chutado de uma sociedade e basicamente não tinha nada, estava desempregado e sem dinheiro pra pagar meu aluguel de R$ 300. Eu só tinha meu conhecimento e meu potencial… Foi quando me reuni com meus sócios (Nícolas, Abnner e Fernanda), que também estavam em um período ruim e decidimos dar a volta por cima. E criamos a Leadline. Simplesmente começamos. Simplesmente fomos à luta. Sem desculpas. Simplesmente pegamos o telefone e ligamos para as empresas que achávamos que precisavam do nosso serviço. E deu certo. Então se eu tiver que dar um conselho, ele seria: Comece com o que você tem.

Obrigada, Paulo. O Diário agradece a entrevista!

Eu que agradeço a oportunidade!