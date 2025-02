SRS Manhuaçu Participa do Dia D da ação Minas Unida no combate ao Mosquito

MANHUAÇU – Cerca de 80% dos focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya estão dentro das residências. Para combater essa realidade, a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Manhuaçu participou ativamente do Dia D da Campanha Minas Unida no Combate ao Mosquito, realizado simultaneamente em todo o estado de Minas Gerais no dia 22/2 de 2025.

A ação teve como objetivo mobilizar e conscientizar a população sobre a importância de manter os ambientes livres dos focos do Aedes aegypti, principal transmissor das arboviroses.

A mobilização foi coordenada pelas 28 Unidades Regionais de Saúde (URS), com destaque para a participação de 788 municípios em todo o estado de Minas Gerais. Praticamente 100% dos 34 municípios que fazem parte da área de abrangência da SRS Manhuaçu realizaram atividades na sexta-feira, 21/2, e no sábado, 22/2.

As equipes da SRS foram distribuídas em diferentes frentes, com presença em várias cidades da região, incluindo Simonésia, um dos municípios que recebeu a visita da equipe técnica da Superintendência Regional de Saúde.

A secretária de Saúde de Simonésia, Renata Terra Sotte, ressaltou a importância da ação, principalmente após as chuvas recentes. “Abraçamos a ideia e colocamos nossos agentes nas ruas para mobilizar a população. Com as chuvas e o calor, temos um ambiente favorável ao mosquito. Por isso, não podemos baixar a guarda”, afirmou. Ela também expressou agradecimento à equipe da SRS Manhuaçu pelo apoio durante o Dia D em Simonésia.

Em São João do Manhuaçu, as atividades começaram cedo. Agentes de Endemias, agentes de Saúde e outros servidores públicos saíram pelas ruas da cidade para conscientizar a população sobre os cuidados necessários no combate ao mosquito. A ação em São João do Manhuaçu, também contou com uma equipe dedicada à coleta de possíveis criadouros do Aedes aegypti, com o apoio ativo da comunidade local.

O secretário de Saúde de São João do Manhuaçu, Felipe Fonseca, destacou a importância do engajamento de todos. “Antes de sermos servidores públicos, somos usuários do SUS. Precisamos colaborar com a saúde da população”, reforçou. “A equipe de endemias tem mostrado um compromisso exemplar. Agradeço a todos pela disponibilidade e dedicação”, declarou o secretário.

O superintendente da SRS Manhuaçu, Victor Carvalho Vieira, destacou o investimento do governo do Estado de Minas no combate às arboviroses e a importância do trabalho dos agentes de saúde e agentes de endemias. “Temos intensificado o trabalho junto às equipes. Os agentes de saúde e endemias são os protagonistas dessa luta. A possibilidade da circulação da dengue tipo 3 nos preocupa, mas temos equipes comprometidas e tudo o que é necessário para vencer o mosquito”, afirmou o superintendente.

Por Antonio Rodrigues