SRS Manhuaçu e CISDESTE promovem capacitação sobre acesso intraósseo adulto e pediátrico

MANHUAÇU – Médicos e enfermeiros que atuam na rede de urgência e emergência das microrregiões de Saúde de Carangola e Manhuaçu participaram, nesta terça-feira (4), de uma importante capacitação sobre acesso intraósseo. O curso foi realizado no Centro Universitário UNIFACIG, em Manhuaçu, e teve como objetivo aprimorar as técnicas utilizadas em situações críticas, garantindo mais segurança e eficácia nos atendimentos realizados à população.

O acesso intraósseo possibilita a infusão de medicações e fluidos por meio da via intraóssea de maneira rápida, eficiente e segura. Atualmente é considerada a melhor opção para infundir soro e outros medicamentos ao paciente que chega em estado grave e quando o acesso venoso não for bem sucedido ou inviável.

Foram convidados profissionais de todos os hospitais e prontos-socorros do território da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Manhuaçu, reforçando a importância da atualização constante para o atendimento de pacientes em estado grave. A capacitação foi idealizada pela SRS Manhuaçu e executada pela equipe do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudeste de Minas – CISDESTE SAMU, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu e do Centro Universitário UNIFACIG.

De acordo com a coordenadora de Redes de Atenção à Saúde (CRAS), Juliana Mariano, essa é apenas a primeira de uma série de capacitações que serão promovidas no ano de 2025 pela SRS Manhuaçu. “Nosso objetivo é qualificar continuamente os profissionais e melhorar os fluxos de atendimento, garantindo um serviço cada vez mais eficiente para a população”, afirmou.

O superintendente regional de saúde de Manhuaçu, Victor Carvalho Vieira, destacou a mobilização realizada junto aos municípios para viabilizar o curso. “A capacitação é fundamental para aprimorar o atendimento de urgência e emergência na região, e o envolvimento dos municípios demonstra o compromisso de todos com a melhoria da assistência à saúde”, ressaltou.

