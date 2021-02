SOS ORIZÂNIA

Caratinguenses realizam campanha por famílias atingidas pelas chuvas

CARATINGA- O município de Orizânia foi bastante atingido pelas chuvas da última semana. Muitas famílias perderam seus pertences, por isso, alguns caratinguenses se sensibilizaram e estão realizando uma campanha. Além da água mineral, os interessados também podem doar outros produtos como alimentos não perecíveis, produtos de higiene, limpeza e roupas.

A coordenadora da campanha, Cláudia Vieira, destaca como foi o despertar da solidariedade e que lhe fez decidir mobilizar outras pessoas nesta causa. “Na sexta-feira (19) fiquei muito sensibilizada com a situação. Entrei em contato com uma senhora de lá que estava chorando muito, está grávida de gêmeos, me mostrou o vídeo das fraldas, as roupinhas de neném, os dois berços indo embora. Me doeu o coração. Faço um apelo, pois ainda conseguimos muito pouco, precisamos de água para levar para lá, tem quatro dias que não está tendo”.

Cláudia destaca que qualquer ajuda é bem-vinda e reforça a necessidade dos moradores daquele município. “Há muitos anos entrou enchente na minha casa e levou tudo que eu tinha. Eu também fiquei sem água e fiquei pensando. Ficar dois dias sem água já é ruim, imagina a situação deles. Vamos ajudar, para que possamos realizar a entrega dessa primeira remessa, que esperamos já até o sábado de manhã”.

Os pontos para as arrecadações são o Tiro de Guerra de Caratinga, o TG, que está situado na rua Coronel Galdino Pires, 350, no Centro; o 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Caratinga, localizado na avenida Presidente Tancredo Neves, nº 1.141, no bairro Esplanada; e em Santa Bárbara do Leste, o local para a entrega das arrecadações é o Auto Posto Santos Dumont. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 33 999420824.

Um voluntário disponibilizou seu veículo para o transporte dos materiais até Orizânia.