Sondagem do DIÁRIO aponta tendências para as eleições de 2020

João Bosco e Dr. Welington foram os nomes mais citados pelos entrevistados

CARATINGA – O DIÁRIO divulga hoje a primeira sondagem de Caratinga e aponta tendências nos distritos e bairros da cidade. Conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), para as eleições de 2018, o município contava com 61.849 eleitores. Obviamente, este número mudará para o próximo ano.

A sondagem eleitoral apresentou nomes de destaque na mídia local e possíveis candidatos em 2020. Hoje é publicado a sondagem sobre a intenção de votos para o executivo. Ainda serão publicadas sondagens a respeito das 17 vagas para a Câmara Municipal e como estão as aprovações do executivo e do legislativo.

Estamos divulgando hoje uma mostra dos números da sondagem nas intenções de votos. A sondagem captou as intenções entre 25 e 29 de outubro nos distritos, bairros e centro de Caratinga. Foram ouvidos, ao todo, 607 eleitores, representando percentual de 1% do eleitorado. Trata-se de levantamento de opiniões, sem controle de amostra, o qual não utiliza método científico para sua realização, dependendo apenas da participação espontânea do interessado.

Os locais onde ocorreram a sondagem foram os bairros: Anápolis, Bom Pastor, Dr. Eduardo, Santa Cruz, COHAB, Antena, Cadeia (Esperança), Santo Antônio, Aparecida, Morro Caratinga, Limoeiro, Floresta, Rodoviários, Santa Zita, Vale do Sol, Esplanada, Zacarias, Seminário, Das Graças, Dr. Salatiel, Dário Grossi, Escorpião, Centro. Já na área rural foram ouvidos moradores dos distritos de Cordeiro, Dom Lara, Dom Modesto, Patrocínio, Santa Efigênia, Santa Luzia, Santo Antônio do Manhuaçu (Suíço), São Cândido, São João do Jacutinga e Sapucaia.

ESTIMULADA GERAL

A sondagem estimulada geral, somados as intenções de voto da área urbana e rural, quando o entrevistado recebe uma relação com os nomes dos candidatos pelo entrevistador, apurou um percentual de 74,79% de intenções nominais sendo que 0,82% votaria em outro candidato dos não nominados; 16,47% de nenhum dos candidatos nominados e 7,91% das intenções apontam que ainda não sabe em quem indicar sua intenção de votos.

Dos candidatos nominados, em primeiro apresentou o nome do ex-prefeito João Bosco Pessine (PT) com 24,67%, seguido do atual prefeito Dr. Welington (DEM) com 23,79%. Em terceiro lugar vem o Professor Pedro Leitão (PV) com 19,60% e em quarto, o vereador Rominho Costa (MDB) com 14,54%. Em quinto lugar com 9,03% apresenta o vice-prefeito Dr. Giovani (Rede) e em sexto lugar o ex-presidente do legislativo caratinguense Zé Mugango com 5,29% das intenções de votos nominais. Em sétimo lugar, Didi (PROS) com 2,64% e na lanterna da sondagem, Borges (PSL) com apenas 0,44% das intenções de voto.

ESTIMULADA RURAL

A sondagem estimulada rural, quando o entrevistado recebe uma relação com os nomes dos candidatos pelo entrevistador, apurou um percentual de 69,54% de intenções nominais sendo que 1,32% votaria em outro candidato dos não nominados; 17,22% de nenhum dos candidatos nominados e 11,92% das intenções apontam que ainda não sabe em quem indicar sua intenção de votos. Dos candidatos nominados, em primeiro apresentou o nome do prefeito Dr. Welington com 44,76%, seguido do ex-prefeito João Bosco Pessine (PT) com 23,81% das intenções de votos nominais na área rural do município. Em terceiro lugar vem o Professor Pedro Leitão com 14,28% dos votos nominais e em quarto, o ex-presidente do legislativo caratinguense Zé Mugango com 6,67%. O vereador Rominho Costa vem em quinto lugar na área rural com 5,71% das intenções de voto e em sexto o vice-prefeito Dr. Giovani com 3,81%. Na sétima colocação da sondagem na área rural ficou Didi com 0,95% e Borges não foi lembrado na área rural do município.

ESTIMULADA URBANA

A sondagem estimulada urbana, quando o entrevistado recebe uma relação com os nomes dos candidatos pelo entrevistador, apurou um percentual de 76,54% de intenções nominais sendo que 0,66% votaria em outro candidato dos não nominados; 16,23% de nenhum dos candidatos nominados e 6,57% das intenções apontam que ainda não sabe em quem indicar sua intenção de votos.

Dos candidatos nominados na sondagem na área urbana, em primeiro apresentou o nome do ex-prefeito João Bosco Pessine com 24,93%. Em segundo, Professor Pedro Leitão PV com 21,20% dos votos nominais. Em terceiro, o prefeito Dr. Welington com 17,48% das intenções de voto. Em quarto, vereador Rominho Costa com 17,19%, empatado tecnicamente como atual prefeito. Em quinto lugar com 10,60%, o vice-prefeito Dr. Giovani e em sexto lugar o ex-presidente do legislativo caratinguense Zé Mugango com 4,87% das intenções de votos nominais. Em sétimo lugar apresenta Didi com 3,15% e na lanterna da sondagem aparece Borges com apenas 0,58% das intenções de voto.

Amanhã tem mais números da aprovação do governo e da Câmara e os nomes mais cotados para o legislativo em 2020.