Sondagem do DIÁRIO aponta índices de aprovação do executivo e do legislativo caratinguense

CARATINGA – O DIÁRIO divulga hoje a primeira sondagem de Caratinga a respeito do que os munícipes pensam sobre o governo de Dr. Welington, sobre o trabalho do legislativo e qual seria a preferência para o cargo de vereador. Conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MG), em 2018, o município tinha 61.849 eleitores. Obviamente, esse número sofrerá alteração para as eleições do próximo ano.

Ontem, publicamos a intenção do voto do caratinguense para o cargo de prefeito, caso as eleições fossem agora. Hoje mostramos sondagem sobre o legislativo, bem como a avaliação dos trabalhos do executivo.

A sondagem captou as intenções entre 25 e 29 de outubro nos distritos, bairros e centro da cidade. Foram ouvidos, ao todo, 607 eleitores, representando percentual de aproximadamente 1% do eleitorado. Trata-se de levantamento de opiniões, sem controle de amostra, o qual não utiliza método científico para sua realização, dependendo apenas da participação espontânea do interessado.

Os locais onde ocorreu a sondagem foram nos bairros: Anápolis, Bom Pastor, Dr. Eduardo, Santa Cruz, COAHB, Antena, Cadeia (Esperança), Santo Antônio, Aparecida, Morro Caratinga, Limoeiro, Floresta, Rodoviários, Santa Zita, Vale do Sol, Esplanada, Zacarias, Seminário, Das Graças, Dr. Salatiel, Dário Grossi, Escorpião e Centro. Nos distritos foram ouvidos eleitores de Cordeiro, Dom Lara, Dom Modesto, Patrocínio, Santa Efigênia, Santa Luzia, Santo Antônio do Manhuaçu (Suíço), São Cândido, São João do Jacutinga e Sapucaia.

APROVAÇÃO DE GOVERNO

A sondagem estimulada, somados as avaliações de governo tanto da área urbana e rural, quando o entrevistado recebe opções entre ‘ótimo’, ‘bom’, ‘regular’, ‘fraco’ e ‘fraquíssimo’ pelo entrevistador; apurou que um percentual de 7,01% dos entrevistados deram nota ótima para o governo de Dr. Welington. Outros 24,96% dos entrevistados afirmaram ser “Bom” este governo. A maioria dos entrevistados, ou seja 34,02%, afirmou ser um governo “Regular” e 34,01% rejeitaram o atual governo, atribuindo 11,97% como “Fraco” e 22,04% como “Fraquíssimo”.

Na área urbana do município, Welington teve as seguintes aprovações: 5,53% (ótimo), 23,04 % (Bom) e 35,48% (Regular) num total de 64,05% de aprovação. A rejeição na área urbana do município foi de 35,94% sendo 13,13% (Fraco) e 22,81% (Fraquíssimo).

Na área rural do município os índices de aprovação são melhores do que na urbana. O governo municipal de Caratinga obteve 11,26% (Ótimo); 30,46% (Bom); 29,80% (Regular) que somados são 71,52% de aprovação na área rural. Já a rejeição do governo na área rural somados são 28,48% dos quais 8,61% apontam como (Fraco) e 19,87% como (Fraquíssimo).

Aprovação da Câmara Municipal

A sondagem estimulada, somados as avaliações do legislativo caratinguense, tanto da área urbana e rural, quando o entrevistado recebe opções entre ‘ótimo’, ‘bom’, ‘regular’, ‘fraco’ e ‘fraquíssimo’ pelo entrevistador; apurou um percentual de 3,74% dos entrevistados que deram nota ótima para os vereadores. Outros 16,37% dos entrevistados afirmaram ser “Bom” o trabalho do legislativo. A maioria dos entrevistados 34,02% afirmou ser o legislativo “Regular” e 46,62% rejeitaram o trabalho dos vereadores, atribuindo 17,62% como “Fraco” e 29,00% como “Fraquíssimo”.

Na área urbana do município os vereadores obtiveram as seguintes aprovações: 2,82% (Ótimo), 14,59 % (Bom) e 34,35% (Regular) num total de 51,76% de aprovação. A rejeição na área urbana do município os vereadores obtiveram 48,24% sendo 17,18% (Fraco) e 31,06% (Fraquíssimo). Na área rural do município os índices de aprovação são melhores do que na área urbana, os vereadores de Caratinga obtiveram 6,57% (Ótimo), 21,90% (Bom), 29,93% (regular) que somados são 58,40% de aprovação na área rural. Já a rejeição da Câmara Municipal na área rural somados são 41,60% dos quais 18,98% apontam como (Fraco), 22,63% como (Fraquíssimo).

CITAÇÕES

O DIÁRIO em seus levantamentos de dados junto às comunidades urbanas e rurais do município de Caratinga, perguntou espontaneamente em quem os eleitores votariam para vereador, sem apresentar nomes. No total, apenas 255 dos entrevistados responderam um nome, ou seja 42% dos entrevistados. Apresentaram nomes de 85 lideranças e os mais citados foram os vereadores Dete, de Santa Efigênia, com 20 citações; em segundo Mauro da Água e Luz com 17 citações e em terceiro Diego Oliveira com 15 citações.

Veja a listagem de citações: