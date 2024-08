“SOMOS TODOS TERMINAIS”

Histórias de pacientes cuidados pelo SAD ganham livro escrito por Daniel Dornelas. ‘Para morrer como um passarinho’ entra em pré-venda neste domingo (1/9) pela Amazon

DA REDAÇÃO – Há mais de dez anos, o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) de Caratinga leva a segurança de um hospital para dentro das casas de pacientes. Igor, Mônica, André, Lurdinha e tantos outros nomes conhecidos na Cidade das Palmeiras já são “de casa” porque aliviam dores diversas, do corpo e da alma. A admiração pela equipe motivou Daniel Dornelas, um jovem estudante da faculdade de Medicina de Caratinga, a transformar suas vivências como estagiário em livro.

‘Para morrer como um passarinho’ (Ed. Oficina Raquel) reúne crônicas que encaram a vida e a morte, de frente com os sofrimentos e as alegrias do existir. As histórias tratam de amizade, carinho, amor, fraternidade e solidariedade.

Primeiramente, como ocorreu o seu contato com o SAD?

Logo no início da graduação, em 2021, conheci os médicos do serviço através da faculdade. Manifestei o desejo de acompanhá-los e fui carinhosamente recebido. Na primeira visita, nasceu uma crônica. Mais tarde, o SAD passou a ser campo de estágio para as aulas de semiologia médica. Assim, eu me apaixonei ainda mais pelos cuidados paliativos.

Qual foi a inspiração para o título do livro?

Sempre ouvi o meu avô paterno dizer: eu quero morrer como um passarinho, sem fazer barulho. Se “morrer como um passarinho” é ter conforto até o último suspiro, os pacientes do SAD com doenças que ameaçam a continuidade da vida recebem esse cuidado. Estar ao lado de pessoas amadas, com assistência multiprofissional domiciliar é qualidade de vida, é morrer como um passarinho.

Neste contexto, surge uma questão: o profissional da medicina deve informar tudo para o paciente com câncer?

A autonomia de todo paciente deve ser defendida, independente do diagnóstico. Há um protocolo a ser seguido e, se a pessoa desejar saber algo importante, esse direito precisa ser cumprido. No SAD há uma diversidade de pacientes oncológicos, alguns não pronunciam a palavra “câncer”, outros questionam e buscam informações sobre a doença livremente.

Geralmente seu contato é com pacientes terminais. Como essas pessoas lidam com a finitude?

Somos todos terminais. Por condições de saúde, algumas pessoas parecem estar mais próximas da morte que outras, mas morrer é intrínseco ao ser humano. Pode ser que eu morra antes dessa entrevista ser publicada, por exemplo. Muitos de nossos pacientes encaram a finitude e decidem aproveitar a vida que têm. Aprendi com eles a valorizar cada suspiro porque o tempo é agora.

Claro que lidar com essas situações exigem uma carga emocional. Como se preparou?

Eu encarei o medo da morte muito cedo. Quando entendi que Davi, meu irmão gêmeo, tinha uma síndrome rara e que sua saúde era frágil, passei a ter medo de perdê-lo. Fui uma criança que interpretou a morte como a grande vilã da história. Graças a psicoterapia, passei a conversar e a estudar o assunto. Isso, somado ao apoio de Igor, Mônica e André, provocou mudanças profundas nas minhas habilidades de comunicação e regulação emocional.

Falar sobre morte é um tabu. Por que escolheu este tema?

Se a morte é a única certeza que temos, como dizem por aí, por que não conversamos sobre ela? ‘Para morrer como um passarinho’ vem para isso. São conversas sinceras sobre o viver e o morrer. Histórias reais de amor, cuidado e redenção no fim da vida para promover diálogos que transformam e, aos poucos, desconstroem o preconceito.

O que você procurou focar em “Para morrer como um passarinho”?

São cerca de trinta crônicas em que relato a minha experiência diante de pacientes diversos. Foquei na importância do SUS, dos cuidados paliativos e da humanização no atendimento. A admiração pela equipe do SAD ultrapassou o meu caderno, precisou ser publicada para que todos conheçam o ouro que temos em Caratinga. Somos referência em cuidados paliativos domiciliares e quem diz isso é Mariana Borges Dias, coordenadora do Ministério da Saúde, que gentilmente escreveu o posfácio do livro. Precisamos valorizar mais o que temos aqui.

Dentre suas crônicas sobre vida e morte, tem alguma que mais lhe marcou?

Todas as que selecionei para o livro são marcantes, mas nunca me esquecerei do dia em que conheci um jovem, da minha idade, com uma doença progressiva. Ele fez um pedido à Dra. Mônica que me marcou muito: posso curtir um pagode? Para ele, já não importava a doença. Importava que fosse ao pagode favorito e construísse memórias de uma vida que vale a pena viver.

Refletir sobre a finitude pode deixar a vida mais leve?

Compreender a própria finitude é transformador. É abrir mão das amarras que nos prendem a um futuro incerto para viver, de fato, o presente. ‘Para morrer como um passarinho’ não é um livro triste. Pelo contrário, um convite a todos que desejam a alegria de uma vida boa.

