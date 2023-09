SOLIDARIEDADE RENASCE DAS CINZAS

Após incêndio, loja doa produtos resgatados do estoque para instituições da cidade

CARATINGA- Após o incêndio da madrugada de 12 de setembro, a loja Meu Bebezão, situada à Avenida Maria Catarina Cimini busca se reerguer. O rastro de destruição no estoque e mobiliário é perceptível: as marcas da cinza, o cheiro forte da fumaça.

Após uma análise do local, foram constatadas muitas peças que não estão em condições de venda, mas, que ainda estão em condições de uso. A loja decidiu destinar os produtos para instituições de Caratinga. A empresa decidiu renascer das cinzas à solidariedade.

Daniela Ramos, gerente da loja, afirma que a empresa buscou ajudar pessoas que necessitam com peças que foram resgatadas e precisam apenas passar por uma lavagem. “A loja foi parcialmente destruída, mas, ainda conseguimos resgatar algumas roupas, material de enxoval, que estão só com fuligem, em bom estado e o dono em momento algum pensou em fazer outra coisa, a não ser doar. Como ele não é da região de Caratinga, me pediu para olhar e pensei nas entidades de Caratinga, sendo a Cantina Áurea, o Cras, a Amac, Lar das Meninas, Projeto Construindo o Futuro. As roupas já estão separadas e os membros das instituições fazendo retirada dos produtos”.

A Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga (Amac), acolhe crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, em tempo integral, que por algum motivo foram afastadas do convívio familiar. Atualmente são 11 crianças assistidas, como destaca o presidente Júlio Ribeiro, que agradece a contribuição. “As instituições sobrevivem de doações, alguns convênios com o Poder Público e ajuda de empresários. É um sinal de esperança, vendo que pessoas em meio à tragédia, ainda mostram o amor ao próximo e solidariedade. Separaram o que sobrou ainda de melhor para doar para as instituições. São materiais novos, as crianças realmente precisam de roupas”.

A Cantina Áurea tem 65 anos de existência e trabalha servindo alimentos de segunda a sábado, com 40 famílias assistidas em todos os aspectos. “A doação chegou num momento muito especial. Nós que temos o trabalho da Obra do berço, que distribuímos enxovais a tantos irmãos necessitados, com mais de 30 anos de trabalho no município, atendendo a toda a região. Agradecemos muito, pois, nesse momento de dor, difícil, eles conseguiram abrir o coração e fazer essa doação”.