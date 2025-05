Solidariedade Korion

Mais uma vez, a Korion realiza ações sociais, ajudando entidades de Caratinga a se aquecerem neste frio. Por meio da Gincana Educacional 2025 e sua campanha Agasalho Solidário, alunos e familiares da Korion arrecadaram cerca de 3.000 (três mil) peças, entre agasalhos, cobertores, calçados e meias. As doações foram destinadas a entidades de Caratinga: a Cantina Áurea, indicada pelo Soares Supermercados; o Projeto Cristo em Ação, contemplado pelo Sicoob Credileste; e o Moviso, indicado pelo Studio Ferraz, do amigo Renato Ferraz — todos apoiadores da Gincana Educacional 2025.

Renata Campos, representante do Projeto Cristo em Ação, expressou sua gratidão: “Agradecimento especial ao Projeto Cristo em Ação, que agradece de coração a Marcelo Korion e a toda a equipe do Sicoob Credileste pelo apoio e parceria na doação de agasalhos para nossas crianças e adolescentes. Essa colaboração aqueceu não apenas os corpos, mas também os corações de todos que fazem parte do projeto. Que essa semente de amor e solidariedade continue gerando muitos frutos. Muito obrigado por fazer parte dessa missão conosco!”

Noé Comemorável de Oliveira Neto, vice-presidente do GEDI e representante da Cantina Áurea, também fez questão de registrar: “Amparar, acolher e cuidar são as palavras de ordem que, há quase sete décadas, guiam as ações da Cantina Áurea em favor dos irmãos mais necessitados em Caratinga. Contudo, nada disso seria possível sem o apoio da sociedade civil, que tanto nos ampara. Entre nossos grandes colaboradores, a Associação Korion e o Supermercado Soares são parceiros de longa data. Por meio das doações destes corações amigos, tantos irmãos podem, diariamente, receber atendimento na Cantina. Fica aqui, mais uma vez, nossa gratidão e carinho pelas doações e dedicação a essa instituição, bem como a rogativa ao Pai por amparo e proteção a todos que colaboraram.”

A representante do Moviso acrescentou: “O Moviso está muito agradecido com essa iniciativa, pois a Korion, há anos, vem nos ajudando para que possamos dar seguimento ao apoio a pessoas que necessitam de carinho, afeto e atenção. Pedimos a Deus que abençoe essa entidade de grande relevância na cidade.”

Andreísa Maria dos Reis, gerente da agência Sicoob Credileste de Caratinga, destacou: “É com grande alegria que o Sicoob Credileste apoia, pela primeira vez, a Gincana Familiar — evento promovido pela Associação Korion, vinculada ao Projeto Cidadão do Bem. Essa iniciativa abraça causas sociais e incentiva a solidariedade, alinhando-se plenamente aos nossos valores e princípios cooperativistas, que reforçam o compromisso com o bem-estar coletivo. Nesta etapa da gincana, três entidades da cidade foram beneficiadas com doações de agasalhos arrecadados pelos alunos do Mestre Marcelo Cardozo. Por meio de nossa parceria, o Sicoob Credileste teve a honra de indicar uma das instituições contempladas, resultando na escolha da Comunidade Cristo em Ação, que recebeu agasalhos e calçados para ajudar a proteger os mais vulneráveis do frio. Acreditamos que apoiar iniciativas sociais é mais do que um gesto de solidariedade: é um ato transformador, que fortalece os laços de cooperação e contribui para um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. Essa parceria é uma oportunidade de reafirmar nosso compromisso com a responsabilidade social e de inspirar outras organizações a seguirem esse caminho. Juntos, podemos construir um futuro mais justo, onde a cooperação e a ajuda mútua sejam os pilares de uma sociedade melhor.”

Finalizando, o Grão-Mestre Marcelo Cardozo enalteceu os familiares e alunos pela ajuda: “A Gincana Educacional foi criada com o objetivo de desenvolver uma consciência social nos alunos e familiares, pois precisamos ajudar as pessoas menos favorecidas, e essas entidades realizam esse trabalho há muito tempo. Agradeço imensamente aos apoiadores que doam os prêmios para serem distribuídos na gincana: Renato Ferraz, Sicoob Credileste, Grupo Cimini, Zafira Jóias, Gênese Contabilidade, Supermercado Soares, Esporte Clube Caratinga, Cindra Gold Team, Tinauto Tintas e NIM Doboks. Sem eles, não conseguiríamos realizar com sucesso a Gincana Educacional.”

A Korion já se prepara para o próximo evento: Fest FAMILY I, que contará com a participação dos alunos e familiares.

Rogério Silva

Colaboração: Grão-Mestre Marcelo Cardozo

