SOLIDARIEDADE GERA SOLIDARIEDADE

Anna Júlia doa prêmios que restaram de sua campanha para ajudar outra criança receber tratamento na Tailândia

CARATINGA – A campanha #somostodosporanna, realizada no passado para ajudar a adolescente Anna Júlia de Oliveira realizar um tratamento com células tronco na Tailândia foi um sucesso, pois muitas pessoas ajudaram. Em dois meses, a garota que vive em uma cadeira de rodas devido a uma paralisia dos membros inferiores, conseguiu arrecadar R$ 140 mil e fazer o tratamento, melhorando assim sua qualidade de vida.

E agora depois de ser ajudada, a família de Anna Júlia também decidiu ajudar a pequena Kethely Vitória Marcolino Pereira, de oito anos, que nasceu prematura e tem paralisia cerebral espástica (doença caracterizada pela presença de rigidez muscular e dificuldade de movimento. Ocasionada por uma lesão no sistema piramidal, a paralisia cerebral espástica é consequente do nascimento prematuro).

A Polícia Civil foi convida para ajudar na campanha de Kethely, assim como ajudou na de Anna Júlia. A delegada regional de Polícia Civil Luzinete Maria de Sá contou que a população muito solidária, doou alguns prêmios para os familiares de Anna Júlia fazerem bingos, e ao final, em forma de transparência e honestidade, a família a procurou e perguntou o que poderia fazer para ajudar alguém. “Como conheço a família da Kethely, que é de Inhapim, também sou de lá. Pedi que cedessem esses prêmios para a ela e pedimos apoio à população para ajudar no tratamento para que tenha progressos assim como a Anna Júlia”, ressaltou a delegada.

Sônia Maria, avó de Anna Júlia, disse que estão passando para a campanha de Kethely, uma televisão, uma máquina de lavar, uma bicicleta e um fogão, que foram sorteados pelo número da loteria e ninguém ganhou. Durante o tratamento de Anna Júlia que conseguiu arrecadar o valor necessário sem utilizar esses objetos. “Estamos passando para a Kethely e quero agradecer a todos que ajudaram a Anna. Peço a Deus que esse tratamento possa vir para o Brasil para que mais pessoas tenham condições de fazer, pois é muito caro fora do país e a ida por apenas uma vez na Tailândia pode não ser suficiente”.

A mãe de Kethely, Marise Marcoline Soares Pereira, agradeceu o apoio da Polícia Civil e à família de Anna Júlia. “Agradeço muito pela ajuda. A campanha tem dois meses e meio, ainda precisamos de R$ 120 mil. Queremos que a Kethely tenha melhor qualidade de vida. A gente espera que ela desenvolva a fala e comece a andar, melhore a visão e outras coisas”, disse a mãe da garota.

Anna Júlia fez questão de acompanhar toda a coletiva na delegacia e pediu que as pessoas colaborem com a Kethely. “Quero pedir para todos ajudarem a Kethely do mesmo jeito que me ajudaram. É muito bom fazer o bem para outras pessoas, melhorei em muitas coisas e agora estou ajudando outras pessoas, por isso agora “vamos todos por Kethely””.

Para conhecer a campanha é só acompanhar o facebook Marise Kethely Welington. Caso alguém queira fazer uma doação, a conta é na Caixa Econômica Federal, conta poupança 061152-8, variação 013, agência 1491.