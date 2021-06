SOLIDARIEDADE EM TEMPO DE PANDEMIA

Ildecir A.Lessa

Advogado

Ao longo do ano de 2020, a solidariedade brasileira foi sistematicamente colocada à prova. Solidariedade é a capacidade de agir construtivamente ajudando as pessoas ou grupos mais vulneráveis, o que requer compreender a natureza da adversidade humana, adaptar-se para mitigar seus efeitos e aprender com as ações tomadas e os resultados alcançados. Com o surgimento da Pandemia de forma inesperada, a sociedade brasileira buscou entender o que estava acontecendo e se adaptar. Os resultados já são visíveis, razão pela qual, essa sociedade sai mais sábia de tudo isso, com uma experiência nova de como praticar a solidariedade coletiva. A toda evidência que, serão escritos artigos, livros e mais livros sobre o que aconteceu e está acontecendo; sobre como o Brasil buscou se adaptar; sobre seus erros e acertos, com uma grande análise de todos os acontecimentos. A lição que deve-se tirar é sobre o que se aprendeu com o que aconteceu; se saímos mais sábios e o que vamos fazer diferente no futuro.

Reportando ao ano de 2020, observa-se que esse ano foi marcado pela saudade, pela dor da perda de entes queridos, pelo isolamento, pelos sorrisos tampados por máscaras e por abraços não dados. Mas foi também, neste conturbado contexto de uma crise socioeconômica e de saúde pública sem precedentes, que uma avalanche de solidariedade e coletividade emergiu. Ao passo que a Pandemia do novo Coronavírus se proliferava em nível nacional, nasciam iniciativas coletivas de apoio às populações mais vulneráveis em todos os cantos do país. Houve uma grande articulação em nome da solidariedade que conquistou o expressivo número de pessoas.

Por isso mesmo, nessa oportunidade precisamos fazer algumas considerações e reflexões por ser um período atípico de enfretamento de uma doença tão grave como não se via há um século, desde que a humanidade foi assolada pela gripe espanhola. Em primeiro lugar, é fundamental destacar o papel do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro por tudo que representa e realizou neste período.

O Brasil teria vivido uma tragédia de dimensões inimagináveis se não tivéssemos um sistema público de saúde, com suas portas abertas para todos que buscaram atendimento na atenção primária, secundária e terciária. Somaram-se a essa realidade os esforços dos servidores da saúde, os investimentos feitos pelo Governo. Há de se ressaltar, também, o valor, a coragem e a determinação e a solidariedade dos profissionais de saúde da rede pública de um modo geral. Foram incansáveis, superaram todas as dificuldades impostas por uma doença desconhecida e não mediram esforços, os quais estiveram acima das condições individuais e familiares. De relevo registrar, a solidariedade que imperou em Caratinga e região, onde não foram medidos esforços de ajuda e solidariedade, das entidades de classe de um modo geral, que participou com ajuda aos necessitados, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Justiça local, enfim, todos se uniram numa solidariedade única nesse tempo de Pandemia. Assim é que, um dos legados mais importantes que a Pandemia da Covid-19 deixará para sempre é o de que a solidariedade é a melhor arma para superação de uma doença tão grave, que levou à morte muitas pessoas em todo o mundo, deixando dezenas de milhares com sequelas graves.

Todo esse legado e aprendizado adquiridos ao longo desse período intenso de combate ao Coronavírus devem ser preservados por toda a sociedade. Estamos chegando a mais um aniversário de Caratinga e, que ao mesmo tempo, será marcado por um momento ímpar, com a meditação que a melhor arma é a solidariedade. Todos os caratinguenses nesse momento, abrem o coração e deseja um Feliz Aniversário a Caratinga cheio de realizações, conquistas e sonhos, porque acima de tudo é preciso continuarmos sonhando com uma Caratinga melhor, humana e de todos, sempre solidária.