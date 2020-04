Cantina Áurea fornecerá marmitex para população necessitada. Entrega começa na próxima segunda-feira (20)

CARATINGA – A Cantina Áurea, departamento social do Grupo Espírita Dias da Cruz, há 63 anos atende as pessoas mais carentes de Caratinga com refeições diárias de segunda a sábado, além da assistência com cestas básicas mensais a mais de 40 famílias.

Devido a Pandemia da COVID-19 a Cantina Áurea começará na próxima segunda-feira (20) a entrega de marmitex a essa população mais necessitada, evitando assim a aglomeração no ambiente e não deixando de assisti-los.

Para concretizar essa ação, o Grupo Espírita Dias de Cruz lançou a campanha “Solidariedade em Ação” cujo objetivo é arrecadar mantimentos e materiais de limpeza e como tem sido ao longo destes 63 anos conta com a população de Caratinga e região.

As pessoas interessadas em ajudar podem doar na sede do grupo na avenida Moacyr de Mattos ou comunicar pela página do Facebook que um voluntário irá até o local marcado recolher.

“Participe desta ação solidária e ajude a Cantina Áurea a ajudar”, avisa a direção da campanha.