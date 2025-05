SOLIDARIEDADE EM AÇÃO

Alunos do Unec doam mais de 160 quilos de feijão para feijoada beneficente do Asilo Monsenhor Rocha

DA REDAÇÃO – Os alunos do curso de Fisioterapia do Unec fizeram a entrega de mais de 160 quilos de feijão ao Asilo Monsenhor Rocha no dia (20), reforçando a corrente de solidariedade que mantém o cuidado e o acolhimento dos 82 idosos que vivem na instituição. A doação integra a campanha para a feijoada beneficente que será realizada no domingo, dia 25, das 11h às 14h, com o objetivo de arrecadar fundos para garantir o atendimento diário aos moradores do asilo.

O Asilo Monsenhor Rocha é uma referência na cidade no acolhimento a idosos, mas depende diretamente da solidariedade da comunidade para manter suas atividades. De acordo com o coordenador do curso de Fisioterapia, Celso Simões Júnior, a arrecadação dos alimentos foi motivada pelo contato próximo dos alunos com a rotina e os desafios enfrentados pela instituição durante os atendimentos.

Rafael Pedra, aluno participante da ação, ressaltou a expectativa para o sucesso do evento. “Esperamos que muitas pessoas participem da feijoada. É um evento que acontece todo ano, e sabemos o quanto ele é importante para o asilo”, afirmou.

A assistente social do Asilo Monsenhor Rocha, Silvana Rocha, explicou que a renda obtida com a feijoada será destinada a um compromisso fundamental da instituição: o pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários. “A renda a gente guarda para utilizar no pagamento do décimo terceiro dos funcionários, porque a maioria dos idosos não é aposentada e recebe benefícios de prestação continuada da Loas”, explicou.

Os ingressos custam R$ 30 e podem ser adquiridos com os vicentinos do Grupo São Vicente de Paulo, no supermercado do Irmão ou diretamente no Asilo Monsenhor Rocha. Também é possível comprar pelo WhatsApp da instituição: (33) 9 8802-0421 ou 9 8802-0419.