Solenidade em comemoração aos 60 anos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar

MANHUAÇU – Na manhã da última sexta-feira (29/11), aconteceu na sede do 11º Batalhão de Polícia Militar a solenidade em comemoração aos 60 anos do Colégio Tiradentes Unidade de Manhuaçu.

Homenagens com a entrega da Medalha Coronel Argentino Madeira e da Challenge Coin comemorativa ao sexagésimo aniversário do Colégio Tiradentes Unidade Manhuaçu foram prestadas às pessoas que contribuíram com a construção da história, desta que se consolidou como uma das grandes escolas de Manhuaçu.

O comandante da 12ª Região de Polícia Militar, coronel Márcio, agradeceu a todos os homenageados por ajudarem a edificar a honrada história do Colégio Tiradentes.

O diretor de Educação Escolar, coronel Sandro Vieira Corrêa, discursou sobre a importância do Colégio Tiradentes para a Instituição, afirmando o orgulho da qualidade do ensino nas Unidades do Colégio Tiradentes em Minas Gerais.

Medalha Coronel Argentino Madeira

A Medalha Coronel Argentino Madeira foi criada pela Resolução nº 4.856, em 13 de novembro de 2019, para comemorar os 50 anos do Colégio Tiradentes para homenagear autoridades, personalidades militares e civis, e organizações que contribuíram para o desenvolvimento e fortalecimento do colégio.

A Challenge Coin

A Challenge Coin comemorativa ao sexagésimo aniversário do Colégio Tiradentes Unidade de Manhuaçu foi criada neste ano como forma de enaltecer todos que se destacaram nos diversos desafios e vitórias, que apoiam ou que construíram e constroem a história do nosso Colégio Tiradentes.