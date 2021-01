Sobre alta dos casos de covid-19, prefeito declara: “Comércio não é o grande vilão”

Dr. Welington disse que estudará medidas para conter o avanço da pandemia, o que não significa necessariamente fechamento

CARATINGA- Desde o final do ano de 2020, Caratinga tem vivido o aumento no número de casos confirmados de Coronavírus. O município faz parte do Plano Minas Consciente do Governo Estadual e, conforme avaliação da última semana, está na Onda Vermelha. A partir daí, surgiram os questionamentos se neste mês de janeiro medidas mais restritivas seriam adotadas para conter a pandemia, incluindo o funcionamento de apenas os serviços essenciais.

Em entrevista à imprensa, o prefeito Welington Moreira disse que o comércio não é o “grande vilão” da questão do crescimento dos casos de Covid no município e no Brasil como um todo. “No meu entendimento, o grande causador desse crescimento chama-se irresponsabilidade de nós cidadãos”.

Conforme Dr. Welington, o fechamento do comércio por si só não é capaz de frear o avanço da pandemia, quando há possibilidade de contaminação em outros ambientes com grande número de pessoas. “Não adianta fecharmos o comércio se as pessoas estão indo para festas particulares com aglomeração de pessoas. Nós precisamos, primeiramente, de trabalhar, para que a população tenha a consciência de que a sua ação positiva – no sentido de tomar os cuidados necessários, não aglomerar, usar máscara, utilizar o distanciamento e as medidas sanitárias – é que será o grande fator motivador para que tenhamos um decréscimo nesse avanço da Covid em Caratinga”.

O chefe do executivo também declarou que a Administração espera que as pessoas se conscientizem, mas isso também não isenta o município de adotar algumas providências. “Nós estaremos nos reunindo com o secretário de Saúde e com os demais secretários, e com certeza iremos adotar algumas medidas. Não significa necessariamente fechamento, mas nós teremos sim, de tomarmos algumas medidas para conter o avanço da pandemia”.