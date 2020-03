Sobe para 10 casos suspeitos de Coronavírus em Caratinga

CARATINGA- Subiu para 10 o número de casos suspeitos de Coronavírus em Caratinga. As informações foram atualizadas às 16h10 desta quinta-feira (19), por meio de boletim epidemiológico. De acordo com as informações, a maioria dos casos é de pessoas com idade entre 20 e 49 anos de idade.

BOLETINS MÉDICOS

Até o fechamento desta edição, seguia internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Irmã Denise – CASU, um paciente de 44 anos com suspeita de infecção pelo COVID-19. Ele teve sua admissão na data de 17 de março, com quadro clínico caracterizado por sintomas respiratórios de evolução progressiva na última semana, após ter retornado de viagem a São Paulo para tratamento médico que faz regularmente após transplante de córnea. Está em leito de isolamento. “No momento seu quadro clínico é estável, não está em uso de ventilação mecânica, e não está em uso de drogas vasoativas. Segue com protocolo de cuidados intensivos adequados para o caso. Em andamento sorologias para elucidação do patógeno em questão”.

Também segue internada um bebê de oito meses de idade, no Hospital Irmã Denise – CASU. Ela teve sua admissão nesta mesma data, com quadro clínico caracterizado por sintomas respiratórios iniciados no dia da admissão. Teve contato com pessoa que chegou de viagem do exterior, considerado área afetada nos últimos 14 dias. Está em leito de isolamento. “No momento seu quadro clínico é estável, não está em uso de ventilação mecânica ou qualquer outro suporte intensivo. Segue com protocolo adequado para o caso. Em andamento sorologias para elucidação do patógeno em questão”, frisou o comunicado.