Sobe número de casos notificados para Dengue, Chikungunya e Zika

CARATINGA- O momento é de alerta para a pandemia de Coronavírus, mas os cuidados com as doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti devem ser permanentes. Conforme dados da Vigilância Epidemiológica, Caratinga registrou aumento no número de notificações para casos prováveis de arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika) no primeiro trimestre de 2020, se comparado ao mesmo período de 2019.

De janeiro a março – até a quarta-feira (25) foram notificados 62 casos suspeitos somando estas três doenças. Em 2019, neste mesmo intervalo dos primeiros três meses do ano, foram 37 notificações.

Dos 54 casos suspeitos de Dengue até o momento, nove deram resultado positivo e seis acusaram negativo para doença. 21 amostras não foram coletadas e outras 18 estão aguardando resultado.

Dos sete casos suspeitos de Chikungunya, três apresentaram resultado negativo e quatro ainda aguardam resultado. Há uma notificação para Zika Vírus, que aguarda resultado.

14 dos casos suspeitos de arboviroses foram registrados no distrito de Santa Efigênia. Também foram registradas notificações nos bairros Santa Zita, Santa Cruz, Esplanada, Doutor Eduardo, Nossa Senhora Aparecida, Vale do Sol Limoeiro, Salatiel, Centro, Zacarias, Santo Antônio e Anápolis. Na área rural, há também registros nos distritos de Dom Modesto, Cordeiro de Minas e Ilha do Rio Doce.