SOB INVESTIGAÇÃO

Morre homem de 40 anos que estava internado no Hospital CASU com sintomas de covid-19

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga confirmou na manhã de ontem, a morte de um homem de 40 anos admitido na noite do último domingo (29/03) no Hospital Irmã Denise CASU, transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ele apresentava quadro de desconforto respiratório, sendo necessário realizar a intubação orotraqueal, seguia em leito no espaço COVID, em ventilação mecânica, e, conforme comunicado na segunda-feira (30), o estado era grave.

De acordo com a prefeitura, tratava-se de um paciente imunocomprometido, ou seja, com os mecanismos normais de defesa contra infecção comprometidos. Conforme o CASU, o registro de notificação do paciente já havia sido feito. O exame de sorologia foi colhido, mas ainda é aguardado o resultado para a elucidação do patógeno.

A Secretaria de Saúde, através do Departamento de Epidemiologia, está comunicando ao órgão competente, para que o resultado do exame seja liberado mais rapidamente.