Só jogão no Regional

CARATINGA – A terceira rodada do Campeonato Regional da LCD foi marcada por dois grandes jogos. Em Piedade de Caratinga, a Chapecoense recebeu o Esplanada no estádio municipal Dorival Gigolo. O duelo entre os alviverdes foi equilibrado do começo ao fim. Os donos da casa saíram na frente, mas acabaram sofrendo a virada do Esplanada que agora lidera o grupo com seis pontos em dois jogos. Já a Chapecoense, fica com um ponto. Mesma pontuação da APEC.

1° de Maio 0 x 1 Santa Bárbara

O estádio do Carmo, campo do Esplanada, recebeu o confronto entre 1° de Maio x Santa Bárbara. Um bom público compareceu na Grota para acompanhar o jogo. Logo no começo, uma partida muito pegada, equilibrada muito em função da aplicação e disposição do Touro do Sal. Com mais qualidade técnica, o Tubarão teve dificuldade em trocar passe diante de um bom adversário que soube marcar muito bem. O time alvinegro levou perigo ao gol do goleiro Gustavo em várias oportunidades. Mas, as chances mais claras foram do time azul e branco. Aos 38 minutos, depois de uma disputa área dentro da área do 1° de Maio, o artilheiro Eraldo mostrou o velho oportunismo e marcou o gol da vitória dos visitantes. O time preto e branco até que se esforçou e lutou muito pelo gol de empate. Mas o placar final foi mesmo com vitória do Tubarão que agora soma 06 pontos ganhos e lidera seu grupo. O Touro tem 01 ponto do empate diante do Córrego Novo.

1° de Maio: Paulo Henrique, Tinai, Felipe, Flávio, Baianinho, Vinícius, Luiz, Rodrigo, Paulista, Baiano, Marquinhos. Técnico: Zé Roberto

Santa Bárbara: Gustavo, Lucas, Escala, Raí, Guilherme, Caetano, Mikael, Michelzinho, Emílio, Eraldo, Ítalo. Técnico Dedel

Arbitragem: Edson Silva foi o dono do apito no confronto. Fernando de Paula Martins e Thales Silva os auxiliares. Num jogo equilibrado, marcado por contatos físicos constantes, a arbitragem sempre tem uma exigência maior. Mas, com personalidade o trio deu conta do jogo e não teve a menor influência no placar do jogo.