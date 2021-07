Skatistas participam de campeonato em Ipatinga

Diego ‘Bart Simpson’ conquistou o segundo lugar na categoria Mirim

DA REDAÇÃO- No dia 12 de junho, os skatistas Bart, Luiz César e Tekashi San participaram de um campeonato de skateboard na cidade de Ipatinga, realizado pela companhia Lazy Skate Mob. A disputa contou com três categorias para os participantes, sendo Mirim, Iniciante e Open (amadores e demais).

Os skatistas devem realizar duas voltas cronometradas com um minuto para fazer o máximo de manobras possíveis, contando o grau de dificuldade de cada uma. Quanto mais o skatista acerta, mais pontos acumula na tabela, pois quanto mais sucesso nas manobras dentro de um minuto, mais pontos para ganhar a competição.

Graças ao recurso do Bolsa Atleta Caratinga, o skatista Tekashi San conseguiu participar da competição e se destacar em suas manobras no evento. Bart Simpson (Diego Andrade), em sua segunda competição no skateboard, conseguiu o pódio mais uma vez. O skatista participou da categoria Mirim e conseguiu acertar todas as manobras na sua volta de um minuto se destacando na manobra final onde fez um salto (Ollie) descendo um obstáculo com quase dois metros de altura. Todos os participantes, juntamente com a torcida, ficaram impressionados com as manobras de Bart Simpson.

Com isso, Bart conquistou o pódio na cidade de Ipatinga ficando em 2° lugar no campeonato de skateboard. O skatista relata um pouco sobre a sua participação no evento. “Fiquei muito feliz de ter conseguido ir nessa competição. Foi meu segundo campeonato de skateboard e foi a primeira pista que eu consegui andar fora da cidade. Isso pra mim teve muita diferença no começo, pois a pista de skate de Caratinga ainda não tem uma base e uma estrutura adequada para a prática do esporte. Mas, com muita garra e dedicação consegui me empenhar no evento. Gostaria de agradecer aos meus apoiadores que me ajudaram a participar deste campeonato, Skate Shop Yakuza, Academia Top Fitness, Gabriel Miranda Piercer, Tribus Caratinga e Drip Star.

Bart ainda destaca que está em busca de novas parcerias e empresas que estão dispostas a apoiar seu trabalho no skateboard. “Meu Instagram é @bart_Simpson_skt e estou à disposição de novas parcerias. Muito obrigado a todos que me incentivam e ao Diário de Caratinga pelo espaço. Gratidão total”, finaliza.