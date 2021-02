Prefeitura de Caratinga publica decreto em virtude das chuvas

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga decretou situação de Emergência em virtude das fortes chuvas do último final de semana.

O documento que declara situação de emergência no município de Caratinga, “afetada pela situação anormal, caracterizada pelo volume imprevisível de chuvas intensas e seus efeitos no território municipal” foi publicado na tarde desta segunda-feira no Diário Eletrônico.

De acordo com o decreto assinado pelo prefeito Welington Moreira, o executivo considerou a ocorrência de volumosas chuvas, “culminando com alagamento e inundação, deslizamento de terras, quedas de muros, desmoronamento de vias públicas, quedas de árvores e imóveis danificados parcialmente”.

Também foram destacados os riscos nas vias públicas, edificações, áreas de ocupação, bens públicos, além da dificuldade do atendimento pleno e integral pela Administração Pública em razão decorrente das chuvas.

350 milímetros em 96 horas

A Defesa Civil de Caratinga fez um balanço sobre a situação das chuvas no município. Conforme dados coletados na segunda-feira (8), às 7h30, em 24 horas choveram 107 milímetros, cumprindo previsto entre 11h de domingo (7) até 11h desta segunda-feira (8). Ainda foram registrados: 171 milímetros em 48 horas, 343 milímetros em 72 horas, finalizando 350 milímetros em 96 horas.