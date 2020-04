SISTEMA IMUNOLÓGICO E ALIMENTAÇÃO

Nutricionista fala sobre importância de reforçar hábitos saudáveis durante pandemia

CARATINGA– Em tempo de pandemia de coronavírus é sempre bom falar de sistema imunológico e formas de mantê-lo sempre ativo. O DIÁRIO conversou com a nutricionista Vanelise Abreu a respeito da necessidade de reforçar os hábitos saudáveis neste momento.

Conforme Vanelise, o sistema imunológico é composto por células, moléculas e tecidos que juntos trabalham para manter o organismo em equilíbrio. “Durante uma infecção várias cascatas são ativadas para combater o agente agressor e para ativar essas cascatas de forma eficaz é necessário nutrir o sistema imunológico com nutrientes essenciais”.

De acordo com a nutricionista, um importante órgão que merece atenção especial em se tratando de imunidade é o intestino. “Ao contrário do que se acreditava antigamente, o intestino possui funções muito mais extensas do que apenas digestão e absorção. Dentre outras funções, ele exerce um importante papel imunológico contra invasores (antígenos). Para o sistema imune intestinal funcionar corretamente ele depende de uma barreira mucosa intacta e a microflora saudável (rica em bactérias benéficas)”.

E para uma barreira intestinal intacta são necessários diversos cuidados, como exemplifica. “Evitar alimentos industrializados, pois são ricos em sódio e aditivos alimentares que agridem a parede intestinal, aumentar o consumo de alimentos ricos em fibras como vegetais, frutas e cereais integrais e ter um consumo adequado de água (em média 30 a 40ml/kg). Uma boa estratégia para modular o intestino é o uso de probióticos, que são cepas de microrganismos vivos benéficos que são capazes de colonizar o nosso trato intestinal e modular as suas funções imunes”.

Além de modular as funções intestinais é necessário consumir diariamente alguns nutrientes que exercem papel fundamental na defesa do organismo.

VITAMINA D

Vanelise na analisa que diversos estudos têm demonstrado que a deficiência de vitamina D está relacionada a risco aumentado de câncer, doença cardiovascular e infecção. “De forma geral a vitamina D atua diminuindo a inflamação e aumentando a produção de anticorpos. A melhor e maior fonte dessa vitamina é a dos raios solares. Uma exposição mínima de 15 minutos por dia fornece as quantidades desejáveis da vitamina. Apesar da vitamina D dos raios ultravioletas ser melhor absorvida, alguns alimentos contêm quantidades pequenas desse nutriente, alguns desses alimentos são: leite e derivados, ovos, fígado e peixes”.

VITAMINA C

A vitamina C sem dúvida é um dos nutrientes mais requisitados pelo nosso sistema imune durante uma infecção, seja para reparo dos tecidos afetados ou como antioxidante, “neutralizando os radicais livres formados no combate aos microrganismos”.

A nutricionista destaca que durante epidemias e pandemias as pessoas tendem a buscar mais o seu consumo e muitas vezes adquirindo vitaminas efervescentes. “Isso é um erro, porque esse suplemento está em um valor muito acima do recomendado podendo levar a distúrbios como diarreia, vômitos, dores abdominais e cálculos renais. Além disso, o suplemento efervescente possui em sua composição o corante amarelo crepúsculo, um aditivo alimentar capaz de causar déficit de atenção e hiperatividade em crianças e adolescentes. Portanto a melhor forma de adquirir a vitamina é consumindo os alimentos fontes. São exemplos desses alimentos: goiaba, laranja, limão, acerola e kiwi”, orienta.

VITAMINA A

A Vitamina A é um importante imunomodulador, estimulando a destruição de antígenos pelo organismo e a produção de anticorpos. Ela explica que existem duas formas de obter esse nutriente: “a vitamina pré-formada, que é encontrada em alimentos de origem animal como carnes e leite, e o retinol, o qual será convertido em vitamina A no organismo e é encontrado em vegetais alaranjados como cenoura e abóbora”.

ZINCO

O zinco atua aumentando o número de células imunológicas e na cicatrização de tecidos. Vanelise esclarece que a deficiência moderada de zinco pode alterar os sistemas de defesa, favorecendo o aumento de infecções. “Boas fontes de zinco são carnes, ovos, leite, amendoim e castanhas”.

VITAMINA E

A vitamina E é um importante antioxidante que durante uma infecção protege as células do organismo e livra o corpo dos radicais livres. “Essa vitamina é encontrada em óleos vegetais, sementes, abacate, peixes oleosos, ovos e fígado”.

SELÊNIO

Conforme Vanelise, o selênio é um poderoso antioxidante que ajuda a reduzir a quantidade de radicais livres no organismo. “Os radicais livres aumentam durante uma infecção, portanto o selênio é fundamental para detoxificar nosso organismo. Boas fontes de selênio são as oleaginosas como castanha-do-pará e castanha de caju”.

HIDRATAÇÃO

Além dos nutrientes citados anteriormente, são diversos outros que atuam fortalecendo o sistema imune como as proteínas e principalmente a água. É importante ficar atento à hidratação, como orienta a nutricionista. “A água é combustível para todas as reações do nosso organismo e participa ativamente da detoxificação dele. O ideal é ingerir em média de 30 a 40 ml/kg de peso corporal. Por exemplo, uma pessoa de 60 kg deve ingerir de 1,8 a 2,4 litros por dia”.

Vanelise reforça que o corpo necessita diariamente de uma alimentação equilibrada em nutrientes para fortalecer o sistema imune, bem como outros hábitos saudáveis. “Além disso, é preciso adotar práticas como dormir no mínimo oito horas por noite, praticar atividade física regularmente e diminuir o estresse. Cuidando do sistema imunológico corretamente todos os dias, ele também cuidará de nós”.