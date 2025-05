Sistema Faemg Senar oferece cursos gratuitos para produtores rurais na região de Viçosa

DA REDAÇÃO – De 19 a 24 de abril de 2025, o Sistema Faemg Senar, em parceria com os Sindicatos de Produtores Rurais, promoverá uma série de cursos de capacitação nas regiões das Matas de Minas e Caparaó. As oportunidades abrangem diversas áreas do setor agropecuário e rural, com inscrições gratuitas e direito a certificado.

Os treinamentos oferecidos contemplam temas como cafeicultura, bovinocultura, operação de máquinas agrícolas, gestão de propriedades rurais, turismo rural e produção artesanal de alimentos, entre outros. O objetivo é qualificar e aperfeiçoar os trabalhadores e produtores rurais da região, contribuindo para o fortalecimento da economia local.

Além das atividades presenciais, a programação inclui cursos com Aulas Virtuais ao Vivo, que permitem a participação dos interessados sem precisar sair de casa. Essa modalidade tem se consolidado como uma alternativa acessível e eficaz de aprendizado, especialmente para moradores de áreas mais afastadas.

Todos os cursos ofertados fazem parte dos programas de Formação Profissional Rural e Promoção Social do Sistema Faemg Senar, reconhecidos pelo compromisso com o desenvolvimento humano e profissional no campo mineiro. As capacitações são totalmente gratuitas e os participantes recebem certificado ao final das atividades.

Produtores e trabalhadores rurais interessados devem procurar o Sindicato de Produtores Rurais de sua cidade ou acessar o site oficial do Sistema Faemg Senar para consultar a agenda completa e se inscrever.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL

Classificação e Degustação de Café

Data: 19/05/2025 a 23/05/2025

Município: MANHUMIRIM

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MANHUMIRIM

Telefone: (33) 3341-1403

Mobilizador: RUDSON CURCIO

Instrutor: CARLINDO ROSA LOURES

Classificação e Degustação de Café

Data: 19/05/2025 a 23/05/2025

Município: ESPERA FELIZ

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ESPERA FELIZ

Telefone: (32) 3746-1198

Mobilizador: LEONARDO CHAVES DE SOUZA

Instrutor: SANDRO COUTINHO DOS REIS

Gestão Financeira

Data: 20/05/2025 a 22/05/2025

Município: MANHUMIRIM

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MANHUMIRIM

Telefone: (33) 3341-1403

Mobilizador: RUDSON CURCIO

Instrutor: JOSÉ HELENO HÚNGARO

PROMOÇÃO SOCIAL

Produção Artesanal de Derivados do Café

Data: 22/05/2025 a 24/05/2025

Município: LUISBURGO

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MANHUAÇU

Tel.: (33) 3331-1660

Mobilizador: PATRÍCIA SAD

Instrutor: GABRIELLA SANTOS

Produção Artesanal de Polpa de Frutas

Data: 19/05/2025 a 21/05/2025

Município: REDUTO

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MANHUAÇU

Tel.: (33) 3331-1660

Mobilizador: PATRÍCIA SAD

Instrutor: GABRIELLA SANTOS