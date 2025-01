Sistema Faemg Senar oferece capacitações gratuitas em Caratinga e região

CARATINGA- O Sistema Faemg Senar, em parceria com os Sindicatos dos Produtores Rurais e outras entidades cooperadas, promoverá uma série de cursos gratuitos de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS) em diversos municípios dos Vales do Aço, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

As capacitações, que serão realizadas entre os dias 20 e 25 de janeiro, têm como objetivo fortalecer o setor agropecuário e promover o desenvolvimento social no campo, proporcionando aos participantes a oportunidade de adquirir novas habilidades e ampliar a visão empreendedora.

A programação inclui treinamentos como o curso de Adestrador de Animais/Doma Racional de Equídeos em Naque, Equitação em Coronel Fabriciano e Operador de Drones em Conselheiro Pena. Outros destaques são os cursos de Pedreiro em Mantena, Produção de Mudas em Machacalis e Inteligência Emocional em Caratinga.

Ao todo, serão promovidos 35 cursos gratuitos distribuídos em 19 municípios, com foco em capacitar produtores rurais em diversas áreas. Os cursos acontecerão nos seguintes municípios: Águas Formosas, Antônio Dias, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Caraí, Coronel Fabriciano, Crisólita, Fernandes Tourinho, Ipanema, Itambacuri, Machacalis, Mantena, Mutum, Naque, Peçanha, Santa Helena de Minas, Timóteo, Ubaporanga.

Os cursos são oferecidos gratuitamente, com o objetivo de fomentar a capacitação e qualificação no meio rural. Para mais informações, os interessados devem procurar os Sindicatos dos Produtores Rurais ou as entidades cooperadas de cada município, que coordenam as inscrições e mobilizam os participantes.

Trabalhador da avicultura de postura / Básica – Frango e Galinha Caipira

Pecuária > Bom Jesus do Galho

Início: 23/01/2025

Fim: 25/01/2025

Conveniado: Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jesus do Galho

Telefone: (33) 3354-1278

E-mail: [email protected]

Trabalhador da pecuária (equinos) / Aparação de cascos e ferrageamento

Pecuária > IPANEMA/MG

Início: 20/01/2025

Fim: 24/01/2025

Conveniado: Sindicato Rural de Ipanema

Telefone: (33) 3314-1338

E-mail: [email protected]

Trabalhador na administração de empresas agrossilvipastoris / Gestão de Pessoas

Atividades de Apoio Agrossilvipastoril> São Domingos das Dores

Início: 23/01/2025

Fim: 25/01/2025

Conveniado: Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga

Telefone: (33) 3321-3194

Inteligência Emocional

CARATINGA/MG

Início: 23/01/2025

Fim: 25/01/2025

Conveniado: Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga

Telefone: (33) 3321-3194