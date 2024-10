Sistema Faemg Senar oferece capacitações gratuitas a partir desta segunda (7)

O Sistema Faemg Senar, em parceria com os Sindicatos dos Produtores Rurais e outras entidades cooperadas, promoverá uma série de cursos gratuitos de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS) em diversos municípios dos Vales do Aço, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. As capacitações, que serão realizadas entre os dias 7 e 12 de outubro, têm como objetivo fortalecer o setor agropecuário e promover o desenvolvimento social no campo, proporcionando aos participantes a oportunidade de adquirir novas habilidades e ampliar a visão empreendedora.

A programação inclui treinamentos como o curso de Operador de Drones em Conselheiro Pena, Barista em Teófilo Otoni e Operador de Motosserra em Antônio Dias. Outro destaque é o curso de Trabalhador na Pecuária com foco em Aparação de Cascos e Ferrageamento, que será oferecido em Itabirinha. Já em Bugre, será realizada a capacitação de Produção Artesanal de Quitandas Mineiras, e em Imbé de Minas, a comunidade poderá participar do curso de Sistema de Irrigação Localizada.

Ao todo, serão promovidos 23 cursos gratuitos distribuídos em 13 municípios, sendo 21 de Formação Profissional Rural (FPR) e 2 de Promoção Social (PS). Os municípios contemplados são: Antônio Dias, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caraí, Conselheiro Pena, Imbé de Minas, Ipaba, Itabirinha, Joanésia, São Pedro do Suaçuí, Sobrália e Teófilo Otoni.

Os eventos são realizados sem custo para os participantes, com o objetivo de fomentar a capacitação e qualificação no meio rural. Para mais informações, os interessados devem procurar as entidades cooperadas de cada município, que coordenam as inscrições e mobilização dos participantes.