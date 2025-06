Sistema Faemg Senar oferece 47 capacitações gratuitas

DA REDAÇÃO- O Sistema Faemg Senar, em parceria com os Sindicatos dos Produtores Rurais e entidades cooperadas, promove uma extensa programação de cursos gratuitos de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS). As capacitações acontecem em municípios das regiões do Vale do Aço, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, com foco no fortalecimento do agro e na promoção de conhecimento e qualificação para o meio rural.

Nesta semana, serão realizados 47 cursos em 27 municípios da área de abrangência do Escritório Regional de Governador Valadares. Entre as capacitações estão Operação e Manutenção de Roçadeira, Legislação Ambiental e Retroescavadeira em Coronel Fabriciano, Operador de Ordenhadeira e Qualidade do Leite em Teófilo Otoni, Polvilhadora e distribuidor manual de iscas em Guanhães. A programação também conta com o curso de Confecção do Vestuário Feminino em Carlos Chagas, Doenças Transmissíveis em Bom Jesus do Galho, Educação Financeira e Empreendedora em Ipanema e Saúde e Atenção ao Idoso em São João Evangelista.

As ações acontecerão nos seguintes municípios: Açucena, Ataleia, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Cantagalo, Carlos Chagas, Coronel Fabriciano, Crisólita, Divinolândia de Minas, Fronteira dos Vales, Goiabeira, Guanhães, Imbé de Minas, Ipanema, Ladainha, Machacalis, Mutum, Nanuque, Pingo d’Água, Poté, Sabinópolis, Santa Helena de Minas, São João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, Serra dos Aimorés, Teófilo Otoni, Virginópolis.

Os cursos são oferecidos gratuitamente, com o intuito de fomentar a capacitação e qualificação no meio rural. Para mais informações, os interessados devem procurar os Sindicatos dos Produtores Rurais ou as entidades cooperadas de cada município, responsáveis pela organização das inscrições e mobilização dos participantes.

Trabalhador da avicultura de postura / Básica – Frango e Galinha Caipira

Data: 26/06/25 a 28/06/25

Município: Bom Jesus do Galho

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jesus do Galho

Telefone: (33) 3354-1278

Mobilizador: Rodrigo Pereira da Silva

Celular: (33) 98861-6623

Trabalhador da mecanização agrícola (Colhedora automotriz de café) / Operação de colheita

Data: 23/06/25 a 25/06/25

Município: Imbé de Minas

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: Wagner Teixeira Pinto

Celular: (33) 99914-9900

Doenças Transmissíveis

Data: 23/06/25 a 27/06/25

Município: Bom Jesus do Galho

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jesus do Galho

Telefone: (33) 3354-1278

Mobilizador: Rodrigo Pereira da Silva

Celular: (33) 98861-6623

Prevenção de Acidentes e Noções Básicas de Primeiros Socorros

Data: 23/06/25 a 26/06/25

Município: Pingo-d’Água

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jesus do Galho

Telefone: (33) 3354-1278

Mobilizador: Rodrigo Pereira da Silva

Celular: (33) 98861-6623