Sistema Faemg Senar e Sindicatos oferecem mais de 40 cursos gratuitos na região

DA REDAÇÃO – O Sistema Faemg Senar e os Sindicatos de Produtores Rurais promoverão, entre os dias 26 e 31 de abril de 2025, cursos gratuitos em diversas cidades das regiões das Matas de Minas e Caparaó.

As capacitações abrangem áreas como cafeicultura, bovinocultura, operação de máquinas agrícolas, gestão rural, produção artesanal de alimentos, saúde e qualidade de vida no campo, entre outras.

Os cursos integram os programas de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS), oferecidos de forma gratuita e com certificação reconhecida. As atividades são voltadas para produtores, trabalhadores rurais e suas famílias, com o objetivo de incentivar a qualificação, o empreendedorismo e a melhoria das condições de vida no meio rural.

Como participar

Interessados devem procurar o Sindicato de Produtores Rurais de sua cidade ou a regional do Sistema Faemg Senar para informações sobre inscrições, locais e horários dos cursos disponíveis.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL

Inseminador

Data: 27/05/2025 a 31/05/2025

Município: MURIAÉ

Contato: SINDICATO RURAL DE MURIAÉ

Telefone: (32) 3721-5250

Mobilizador: CAMILLA DE RESENDE CAMPOS

Instrutor: ERIC AZIZ DAHER SELANI

DRONE (Asa Rotativa) – Operações Básicas

Data: 26/05/2025 a 28/05/2025

Município: ALTO CAPARAÓ

Contato: SINDICATO RURAL DE ALTO JEQUITIBÁ

Telefone: (33) 3343-1320

Mobilizador: JORGE RODRIGO DE FARIA

Instrutor: LUCAS REICHELM COSTA

Operação e manutenção de motosserra

Data: 26/05/2025 a 28/05/2025

Município: PONTE NOVA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PONTE NOVA

Telefone: (31) 3817-3157

Mobilizador: MÔNICA VIEIRA DA SILVA

Instrutor: WANDEIR DOS SANTOS VIEIRA

Informática Básica – Excel Inicial

Data: 29/05/2025 a 31/05/2025

Município: SIMONÉSIA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE SIMONÉSIA

Telefone: (33) 3336-1411

Mobilizador: NATAN ALVES LUCIANO

Instrutor: MARCOS AURÉLIO LOPES

Informática Básica – Word

Data: 27/05/2025 a 29/05/2025

Município: SIMONÉSIA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE SIMONÉSIA

Telefone: (33) 3336-1411

Mobilizador: NATAN ALVES LUCIANO

Instrutor: MARCOS AURÉLIO LOPES

Fabricação artesanal de Doce de leite

Data: 28/05/2025 a 30/05/2025

Município: ROSÁRIO DA LIMEIRA

Contato: SINDICATO RURAL DE MURIAÉ

Telefone: (32) 3721-5250

Mobilizador: CAMILLA DE RESENDE CAMPOS

Instrutor: VALÉRIA MARIA DOS SANTOS RANGEL

Classificação e Degustação de Cafés Especiais

Data: 26/05/2025 a 30/05/2025

Município: MANHUAÇU

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MANHUAÇU

Telefone: (33) 3331-1660

Mobilizador: PATRÍCIA SAD

Instrutor: SANDRO COUTINHO DOS REIS

PROMOÇÃO SOCIAL

Atividade Física e Saúde

Data: 31/05/2025

Município: CARANGOLA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMARCA DE CARANGOLA

Mobilizador: FERNANDA CRISTINA RODRIGUES AZEVEDO MONTEIRO

Celular: (32) 99989-9583

Instrutor: MARCELO LUCAS GOMES

Campanha de Saúde Bucal

Data: 27/05/2025

Município: ALTO CAPARAÓ

Contato: SINDICATO RURAL DE ALTO JEQUITIBÁ

Tel.: (33) 3343-1320

Mobilizador: JORGE RODRIGO DE FARIA

Instrutor: NARA MARQUES CANÇADO

Campanha de Saúde Bucal

Data: 28/05/2025

Município: ALTO JEQUITIBÁ

Contato: SINDICATO RURAL DE ALTO JEQUITIBÁ

Tel.: (33) 3343-1320

Mobilizador: JORGE RODRIGO DE FARIA

Instrutor: NARA MARQUES CANÇADO

Campanha de Saúde Bucal

Data: 29/05/2025

Município: DURANDÉ

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MANHUMIRIM

Tel.: (33) 3341-1403

Mobilizador: RUDSON CURCIO

Instrutor: NARA MARQUES CANÇADO

Campanha de Saúde Bucal

Data: 30/05/2025

Município: MARTINS SOARES

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MANHUMIRIM

Tel.: (33) 3341-1403

Mobilizador: RUDSON CURCIO

Instrutor: NARA MARQUES CANÇADO

Prevenção de Acidentes e Noções Básicas de Primeiros Socorros

Data: 26/05/2025 a 29/05/2025

Município: MANHUMIRIM

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MANHUMIRIM

Tel.: (33) 3341-1403

Mobilizador: RUDSON CURCIO

Instrutor: HÉLIO DE MELO FREITAS JÚNIOR

Prevenção e Saúde na Adolescência / 15 a 17 anos

Data: 26/05/2025 a 30/05/2025

Município: SÃO PEDRO DOS FERROS

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RAUL SOARES

Tel.: (33) 3351-1555

Mobilizador: FÁBIO DE SOUZA ALVES

Instrutor: REBECA LAGE BRETAS

Produção Artesanal de Alimentos sem Glúten, Lactose e Açúcares

Data: 26/05/2025 a 28/05/2025

Município: SIMONÉSIA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE SIMONÉSIA

Tel.: (33) 3336-1411

Mobilizador: NATAN ALVES LUCIANO

Instrutor: ROSANA MÁRCIA FIÚZA SOARES

Produção Artesanal de Derivados do Café

Data: 26/05/2025 a 30/05/2025

Município: SERICITA

Contato: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE SERICITA

Mobilizador: ELOIZA SARAIVA CARDOSO REIS

Celular: (31) 98328-8876

Instrutor: GABRIELLA SANTOS