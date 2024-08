Sistema Faemg/Senar e Sindicato Rural de Caratinga promovem cursos gratuitos

DA REDAÇÃO- O Sistema Faemg Senar e o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga deram início nesta segunda-feira (19), a três cursos gratuitos voltados para a Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS) nas regiões de Caratinga e Imbé de Minas. Cerca de 30 produtores rurais participam dos cursos de Aparação de Cascos e Ferrageamento em Equinos, Operações Básicas com Drones (Asa Rotativa) e Horta Caseira.

O curso de Aparação de Cascos e Ferrageamento em Equinos, realizado em Caratinga, aborda a importância do casqueamento e ferrageamento de equídeos, incluindo tópicos como avaliação dos aprumos, modelagem e fixação da ferradura ao casco. Os participantes terão a oportunidade de aprender sobre equipamentos, ferramentas e técnicas essenciais para o manejo adequado dos animais.

Em Imbé de Minas, o curso de Drone (Asa Rotativa) / Operações Básicas ensina as utilidades do equipamento e sua aplicação no campo, especialmente em atividades silvipastoris. Além disso, os produtores rurais aprenderão técnicas de operação e as exigências legais para o uso de aeronaves não tripuladas.

Já o curso de Horta Caseira, em Caratinga, destaca as vantagens de se cultivar uma horta em casa, abordando temas como planejamento, preparo do composto orgânico, biofertilizantes, e técnicas de plantio e propagação vegetativa.

Os interessados em participar dos cursos devem entrar em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga pelo telefone (33) 3321-3194.

SERVIÇO

Curso: Aparação de Cascos e Ferrageamento em Equinos

Data: 19 a 23/08/24

Horário: 8h30 às 17h30

Local: Fazenda Unec 3 – Antigo IBC, após o bairro Das Graças – Caratinga

Curso: Horta Caseira

Data: 19 a 21/08/24

Horário: 7h às 16h

Local: Escola Estadual Deputado Agenor Ludgero Alves – Caratinga

Curso: Drone (Asa Rotativa) – Operações Básicas

Data: 19 a 21/08/2024

Horário: 8h às 17h

Local: Fazenda Flor De Minas – Imbé de Minas