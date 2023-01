Sistema elétrico da região é impactado pelas chuvas

Cemig afirma que demandas de serviço cresceram cinco vezes acima do normal

DA REDAÇÃO- As chuvas constantes na região de Caratinga têm impactado fortemente o sistema elétrico da região, fazendo com que as demandas de serviço crescessem cinco vezes acima do normal. A informação é da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Uma das localidades afetadas com a falta de energia foi o Córrego Santa Cruz, área rural de Inhapim, causada por um raio que danificou um equipamento da rede elétrica responsável pelo fornecimento do local. Uma internauta do DIÁRIO gravou um vídeo relatando os transtornos para os moradores desde a sexta-feira (20), que inclusive já estavam perdendo alimentos sem o devido armazenamento. Até mesmo a escola municipal da localidade ficou sem energia.

Conforme a Cemig, na segunda-feira (23), uma equipe da empresa foi ao local para identificar o problema e realizar os reparos, mas “devido à complexidade do atendimento, foi necessário enviar uma equipe especializada para atender o serviço”.

“Dessa maneira, devido à complexidade do serviço, ao difícil acesso ao local do defeito e a alta demanda de serviços causados pela chuva, só foi possível atender a localidade nesta quarta-feira (25), por volta de 10h30, quando a energia foi completamente restabelecida”, finalizou a Companhia.